La tragedia que marcó a la Dinastía Pinal: así fue el último día de Viridiana Alatriste con Jaime Garza

Tras las declaraciones de Alejandra Guzmán sobre que su hermana Viridiana Alatriste estaba con su novio Jaime Garza cuando perdió la vida en un accidente de auto, Ana Silvia Garza, familiar del actor, salió su defensa y desmintió la versión de la cantante, por lo que contó como fue el último día de vida de la estrella en ascenso. La también artista destacó que ambos se encontraban en una fiesta, sin embargo, fue la joven quien decidió irse del lugar.

Este martes, hermana de Jaime Garza dio una entrevista a Ventaneando, en el que explicó lo que ocurrió el 25 de octubre de 1982, fecha en la que Viridiana, hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, falleció en un accidente automovilístico. La actriz destacó que todo se trata de un malentendido debido a que esa noche el histrión sí se encontraba con la joven artista, ya que a que organizaron una fiesta en su departamento, sin embargo, la estrella de telenovelas se dispuso a irse.

La fiesta de Viridiana Alatriste y Jaime Garza

"Yo creo que ahí hubo un malentendido. Sí estaban en un departamento aquí arribita en el Olivar que organizó Viri que se reunieran tanto los compañeros de su obra…, tanto los compañeros de Equus, donde estaba mi hermano”, destacó Ana Silvia en su relato. Asimismo, destacó que Alatriste, tuvo una discusión con su hermano y fue por eso que se retiró del lugar para irse a su casa.

“Y ella se quiso ir. Estaba también grabando con nuestra amada maestra Silvia Pinal y se quiso ir de repente y le dijo a mi hermano: ‘Córrelos’, y mi hermano le dijo: ‘¿Cómo los voy a correr si tú eres la que los invitó?’”, destacó en su versión la hermana del actor, quien afirmó que después de eso Viridiana Alatriste se fue del departamento, pero Jaime Garza se quedó, y fue hasta después que se enteró de la tragedia que le quitó a su novia.

La joven actriz fue la que organizó la reunión Foto: Especial

“Pero por supuesto que no estaba físicamente mi hermano. Ella se bajó y ya después le avisaron a mi hermano, y sí fue una experiencia inenarrable, la verdad. ¿Cómo crees que la iba a dejar?, si para él fue así que: ‘si ya fue mi alma gemela, me voy yo también’”, agregó Ana Silvia, quien también mostró que aprecia a Alejandra Guzmán, a la cual conoce desde que era niña, sin embargo, quería aclarar que Jaime Garza no estaba con Viridiana Alatriste en el accidente, por lo que no la abandonó, como sentenció la rockera.

En tanto, Jaime Garza, quien falleció mayo del 2021, ya había dado su versión de los hechos en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que destacó que Viridiana se fue de la reunión: “Sentí un poco precipitada su decisión de irse, inquieta. La vi preocupada, pero no iba tomada”. El actor destacó que a él le avisaron de su muerte a la mañana siguiente, por lo que dejó ver que no había estado presente al momento del accidente.

Viridiana Alatriste y Jaime Garza fueron novios Foto: Especial

"Me fueron a tocar en la mañana, para decirme que chocó y se mató.” contó en aquella entrevista el novio de Alatriste, quien también narró qué fue lo que sintió al perder a su amada. “Se me fue el avión. Se me bloqueó. No recuerdo más que me fueron a tocar, porque fue una desgracia. Tenía un futuro maravilloso. Era un angelito y para la Pinal un madrazo tremendo”, destacó el histrión.

