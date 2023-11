Raúl "El Negro" Araiza confiesa cuál es el regalo de cumpleaños que aún no recibe y sólo sus hijas pueden darle

Raúl "El Negro" Araiza ha disfrutado de su vida de manera intensa. Tal como lo admite el actor y comunicador, celebrar cada uno de sus cumpleaños le permite pasar tiempo a lado de sus hijas, a quienes ama como a nadie. Justo esto pasó el 14 de noviembre cuando cumplió 59 años de vida y, con pastel de por medio, celebró a lado de Camila y Roberta en el programa.

Ante esto, el presentador confirmó que su visita al foro fue inesperada, pero muy agradable. Ante esto y la felicidad de vivir el mejor momento personal y profesional de su vida, "El negrito" confesó cuál es el regalo que la vida aún no le da. Para ser más preciso, indicó que este obsequio sólo se lo pueden dar sus hijas.

Raúl Araiza ha celebrado muchos cumpleaños con Galilea y Andrea. Foto: Especial

Te puede interesar:

¿Angélica Vale llega a "Hoy"?, así lo habría revelado Andrea Legarreta

Raúl Araiza gozó de la visita sorpresa de sus hijas

El conductor de "Miembros Al Aire" también comentó que no esperaba su presencia en el matutino, pues ambas tienen mucho trabajo.

"Es impresionante que va pasando el tiempo y ya son 16 cumpleaños aquí en Hoy. Fue emocionante porque vinieron Camila, no les pedí que vinieran y no son de venir, pero la vida va cambiando y Roberta está trabajando feliz en producción, cosa que me hace convivir con ella todo el tiempo. Y Camila está modelando en diferentes revistas y marcas importantes, nunca viene", contó.

En este mismo sentido, bromeó sobre que ya está casi listo para recibir el apoyo económico para la tercera edad que brinda el gobierno de México, sumado a que ya piensa en su pensión.

"Son 58 años, cada quien lleva la edad de una forma y dices ya estoy a 3 de que me den mis 1,500 pesos. ¿Ya me voy a pensionar? estoy muy feliz de estar bien, vivo, la salud y voy a ver a mi mami y a comer con mis hijas. 58 muy bien vividos, también le he rascado, lo rabioso ahí lo tengo pero luego me cobra bien caro, me encierran y digo ¿qué hago aquí?",

¿Qué regalo quiere recibir Raúl "El Negro" Araiza de parte de sus hijas?

Curioso de cómo le irá cumpliendo más años, Raúl Araiza confesó que aún hay un regalo que la vida no le da, pero anhela con mucho amor.

"El regalo que no he recibido todavía es ser abuelo. La verdad ese sería un gran regalo de mis hijas, no hay presión pero pues ese estaría padre", confesó.

Al ser cuestionado sobre si se ve como un abuelo repleto de nietos, precisó.

"No, pues ya los hijos ya no son de muchos. Las hijas ya no son de muchos hijos, con que tengan uno, dos, los que sean, y si no, no importa, creo que el mejor regalo ha sido la enseñanza de mis propios actos buenos y malos, estoy muy feliz, tengo a mi madre con nosotros, mi hermano, rodeado de trabajo y cariño. Yo no soy muy ambicioso de quererme salir de mi zona de confort, lo que buscas en esta carrera es tu zona de confort porque es un pedo alcanzarla", comentó.

Para rematar, recapituló todo lo que recibió en este cumpleaños.

"La Katy me tiene muy enamorado, pero hoy estamos vigilia porque iré con mis hijas, mi cuñada Marce me hizo un pastelazo y la verdad en mi vida personal muy estable, encontré una señora con sus hijos, me han abrazado y yo a ellos, todo redondo hasta la estabilidad que tanto me tardé. Siempre voy a agradecer el tiempo a las personas que pasaron conmigo, pero aquí no veo cuando se termine o si hay problemas, ya estoy madurando ¡vaya!", comentó.

SIGUE LEYENDO

"¡Me gritaste horrible!": querida conductora de Hoy le reclama a su compañera, así lo puso en su lugar

¿Traición a Andrea Legarreta? Galilea Montijo y "Negro" Araiza aparecen junto a Mónica Noguera, dan importante anuncio

MAAZ