¿Angélica Vale llega a "Hoy"?, así lo habría revelado Andrea Legarreta

El programa "Hoy" se ha convertido en uno de los favoritos de los mexicanos y es por ello que hace unos meses festejaron sus 25 años al aire, mismos en los que los espectadores han visto desde los momentos más emotivos o virales, hasta las peleas y desacuerdos que existen entre cada miembro. Sin embargo, a lo anterior también se suma la salida y llegada de nuevos conductores que acompañan a las estelares Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Aunque actualmente el matutino de Televisa tiene uno de los elencos más estables en los que destacan los nombres de Legarreta y Montijo, así como de Raúl "Negro" Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley y Tania Rincón, siempre están presentes los rumores de que alguno de ellos podría abandonar la pantalla chica para darle la bienvenida a un nuevo rostro. Estas ideas incrementaron este fin de semana luego que la ex de Erik Rubín tuvo un encuentro con Angélica Vale.

Es una de las famosas más queridas por los mexicanos. (Foto: IG angelicavaleoriginal)

Sigue leyendo:

Andrea Legarreta se deja ver en bata de baño y tiene un peligroso descuido | VIDEO

Tras nueve meses separados, Andrea Legarreta y Erik Rubín tuvieron una cita, ¿ya regresaron?

¿Angélica Vale llega a "Hoy"? Así emocionaron a los fans

Este fin de semana las dos queridas actrices y protagonistas de varias telenovelas tuvieron un breve encuentro con los medios de comunicación desde las afueras del teatro donde ambas están dando funciones. Con unas sencillas y breves declaraciones, dejaron a la vista que la hija de Angélica María podría llegar a integrarse al matutino, sin embargo, esta no será una realidad próxima a suceder, aunque esto no evitó que los fans se emocionaran.

A pregunta directa de la prensa de si les gustaría trabajar juntas o si se viene algún proyecto entre ambas, Andrea Legarreta rompió el silencio y no dudó en mencionar al programa de espectáculos: "Estaría muy bonito. Hace muchos años estuvo en 'Hoy', podría ser eso ahora que es conductora de radio", se sinceró la actriz.

Por su parte, Angélica Vale reconoció que sería algo muy "bonito" y que estar junto a la mamá de Mía Rubín "sí me encantaría"; mientras tanto, su compañera de escena teatral indicó que una revista o algún proyecto sólo de mujeres sería la opción perfecta para seguirlas viendo juntas. "No saben cuánto la he disfrutado", agregó Andrea Legarreta sobre la compañía de su amiga.

Andrea Legarreta felicita a Angélica Vale por su cumpleaños

El pasado 11 de noviembre, fue el cumpleaños número 48 de la protagonista de "Betty la fea" y para celebrar lo realizó desde el teatro, allí Andrea Legarreta le dedicó algunas palabras de cariño: