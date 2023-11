¡Adiós, Ángela Aguilar! Mía Rubín sorprende con su interpretación del himno nacional: VIDEO

Mía Rubín Legarreta tuvo la enorme responsabilidad de interpretar el himno nacional mexicano durante el inicio de la temporada de Capitanes CDMX en la NBA G League y la hija de Andrea Legarreta simplemente tuvo una actuación impecable por lo que la joven cantante salió más que elogiada de la Arena Ciudad de México, además, las comparaciones con Ángela Aguilar no se hicieron esperar y dichos comentarios fueron más que favorecedores para la bella hija de la conductora de “Hoy”.

La participación de Mía Rubín en el partido inaugural de Capitanes CDMX en la NBA G League resultó un tanto sorpresivo para más de uno debido a que, hasta antes de este evento, la hija de Andrea Legarreta no está muy ligada con el mundo del deporte, además, interpretar el himno nacional en eventos masivos se ha convertido en un auténtico reto para los cantantes pues los errores y las críticas están a la orden del día, no obstante, la joven cantante no se intimidó y dio una muestra de su extraordinario talento.

Mía Rubín se llevó la noche con su interpretación del himno nacional. Foto: IG: miarubinlega

Mía Rubín triunfa con su entonación del himno nacional

A través de redes sociales circulan distintos videos de Mía Rubín entonando el himno nacional mexicano previo al partido de la NBA League y en las referidas imágenes se pudo ver que la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no necesitó de una gran producción para brillar como ha sucedido en otros eventos similares ya que la joven cantante solo necesitó un micrófono y su voz para dejar en claro que tiene todo el potencial para convertirse en una de las máximas figuras de la industria musical.

Como se dijo antes, Mía Rubín tuvo una actuación más que impecable entonando el cántico nacional pues en ningún momento desafinó y no tuvo ni un solo error en cuanto a la letra, por lo que en redes sociales cientos de internautas le reconocieron su trabajo, además, como era de esperarse, las comparaciones con otras celebridades que se han enfrentado a este mismo reto no se hicieron esperar y fue aquí donde salió a colación el nombre de Ángela Aguilar, quién se convirtió en blanco de críticas debido a que recordaron que cambió la entonación del himno previo a una pelea del “Canelo” Álvarez.

Andrea Legarreta presume a su hija en Instagram

Tras el impecable trabajo de Mía Rubín en la ceremonia de la NBA G League, Andrea Legarreta no pudo ocultar su emoción y como toda una madre orgullosa presumió el talento de su heredera en plataformas digitales, además, aprovechó y le dedicó un emotivo mensaje para felicitarla.

Andrea Legarreta se mostró más que orgullosa de su bella y talentosa hija. Foto: IG: andrealegarreta

“Orgullo absoluto verte y escucharte cantar el himno nacional de nuestro país por invitación de la NBA. Merecida invitación y merecido el aplauso del público amor lindo. Impecable interpretación. ¡Eres grande, Que gran evento! Hemos disfrutado tanto. Que vengan más sueños cumplidos princesa. Orgullosos de ti. Siempre con ustedes amor. Te amamos infinito”, fue el texto que escribió Andrea Legarreta.