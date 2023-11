Daniela Magún se defiende y no cree que Kabah o el 90s Pop Tour sean viejos decrépitos

Daniela Magún ha sido parte fundamental de la carrera del grupo Kabah desde la década de los años 90. Con una trayectoria que ahora le suma una participación como conductora en el programa "Netas Divinas", Daniela sabe muy bien que al subir a un escenario se debe ser consciente del compromiso con el público y consistente con sus facultades artísticas.

Esto lo manifestó durante una atención a medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre el video que se viralizó con un con concierto del 90s Pop Tour donde varios integrantes apenas si podían bailar, con movimientos llenos de letargo o fatiga. Ante esto, Daniela Magún defendió a sus compañeros y dejó claro que ella y el grupo Kabah no están en ese problema.

Así luce el grupo Kabah actualmente. Foto: Especial

Daniela Magún defiende el esfuerzo de Kabah, pero...

La integrante del grupo Kabah y conductora de "Netas Divinas", Daniela Magún, fue cuestionada sobre el video que muestra a los cantantes del 90s Pop Tour bailando con desgano. Ante esto, ella respondió sin tener muy claro qué video era.

"Por mis compañeros no quisiera hablar, pero los Kabah estamos entregados, sin hablar mal de nadie para nosotros todos los escenarios son imponentes e importantes, siempre nos verán dar el cien por ciento", comenzó su explicación.

De nueva cuenta, Daniela insistió que "No puedo hablar por los demás, sólo por nosotros sé que en nuestro caso siempre estamos muy ensayados y muy entregados".

Tras esto, admitió que es posible que, sobre un escenario, no siempre vas a lucir perfecto. Pese a eso, dio valor al esfuerzo.

"Sí es verdad que el cuerpo está cansado, pero cuando te subes a un escenario sabemos que la gente está ahí y pagó un boleto, dejó a sus hijos y te está regalando su tiempo, entonces siempre hay que entregar más del cien por ciento". dijo.

Cuando lo hagan mal, se retirarán de un escenario

Con la sinceridad de admitir que las críticas a su trabajo sí afectan, Daniela Magún indicó que ella no se siente catalogada por un video así.

"Yo no me siento catalogada. Yo sé que cuando los Kabah estamos en el escenario entregamos el mil por ciento y que también conozco el trabajo de mis compañeros de los 90s Pop Tour, llevamos muchos años en el escenario y sé que todos estamos entregados. No tengo fresco el video que me dicen, pero siempre habrá un momento donde te equivocas", comentó.

Luego de esto, defendió que haya errores al bailar, pues "Cuando estamos todos en el escenario, vamos encontrando nuestras posiciones, pero sé que somos profesionales, agradecidos de nuestro trabajo y público".

Para finalizar, dejó claro que si las fallas realmente llegan, ellos dirán adiós.

"En el momento que sintamos que ya no estamos al cien, ahí nos vamos a ver a los ojos y diremos 'es el momento, chicos (de dejar el escenario). Pero por ahora, no lo es", sentenció.

Este fue el video que se viralizó con los cantantes del 90s Pop Tour bailando con desgano.

