VIDEO | Masterchef: integrante pasa vergonzoso momento justo en la eliminación se le sale un moco

En la reciente eliminación del Masterchef Celebrity, en la que participan varias figuras del mundo del espectáculo, fue protagonizada por un divertido momento hecho por el actor Eduardo Casanova, quien podrá seguir en la contienda rumbo al jugoso premio.

Cabe recordar que para la noche de eliminación, compitieron por seguir en el certamen Tania Llasera y la actriz Blanca Romero. Sin embargo, el jurado de los reconocidos chefs, tomó la decisión de que la quinta eliminada de Masterchef sería la conductora de televisión española, razón por la que su platillo de cordero, al estilo Tikka Masala, no logró convencer a los jueces para continuar su participación en el concurso.

El llanto a "moco tendido" de Llasera, contagió a todo el elenco, entre ellos, a Cassanova por su ser la última vez que estarían juntos en el reality, y esto lo afectó de manera significativa, momento que se convirtió en divertido al igual que vergonzoso, ya que al también guionista no pudo aguantar las lágrimas se le salió un moco y le cayó a un integrante de la producción.

Momento de la eliminación de Tania Llaseras Foto: IG @masterchef_es

Y es que conmovidos por la salida de la conductora, Eduardo Casanova, con un llanto a "moco tendido", fue advertido por su compañera que se le estaba escurriendo un fluido de la nariz; "Eh, cuidado con el moco", dijo.

Sin embargo, increíblemente, dentro de la cocina de MasterChef, el actor no contaba con ningún pañuelo o servilleta para limpiarse la nariz. Por ello, la producción centró la atención en Casanova mientras Tania trataba de justificar su salida y agradecimiento por su salida.

Los reflectores se centraron del otro lado del estudio en el actor español, el cual declaró entre risas y llanto;

"Le cayó, le cayó un moco al cámara. Perdón, perdón, no tengo pañuelo", exclamó para después limpiarse con la filipina de uno de sus compañeros.

Ante la abrupta interrupción de Eduardo, el jurado le cuestionó si se encontraba bien, ya que lo notaron agitado, nervioso y evidentemente, con un moco en la nariz, a lo que él respondió apenado:

"No, no me encuentro bien, porque le ha caído un moco al cámara", señaló.