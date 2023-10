Michelle Salas deja fuera de su boda a más de uno, además de Alejandra Guzmán estos de sus familiares no están invitados

Comenzó la cuenta regresiva para la boda de Michelle Salas con el empresario Danilo Díaz Granados y aunque han intentado mantener los detalles del enlace con total hermetismo la lista de invitados es algo que ya dio de qué hablar. Y es que la primogénita de Luis Miguel ha decidido no invitar a algunos de sus familiares, revelando con ello conflictos en su familia que fueron evidentes con las declaraciones de algunos de sus integrantes.

Fue en mayo pasado cuando la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel anunció su compromiso en redes sociales con una romántica postal en la que presume la lujosa sortija. Aunque no revelaron más detalles, sus fotografías compartidas en Instagram mostraron que Michelle Salas realizó una pequeña pre-boda para que su bisabuela, la actriz Silvia Pinal, pudiera acompañar a los novios debido a que su estado de salud le impediría viajar al lugar donde se realizaría la ceremonia.

Silvia Pinal no asistirá a la boda por complicaciones de traslado. Foto: IG @michellesalasb

Familiares que no fueron invitados a la boda

En medio de los preparativos la polémica no se hizo esperar debido a la lista de invitados, pues en ésta no figuran algunos de los familiares más cercanos de Michelle Salas. Entre ellos la cantante Alejandra Guzmán, quien dijo haberse enterado de la unión durante un encuentro con los medios de comunicación en el que no dudó en enviar una felicitación a su sobrina.

“¡Qué chido, no sabía! ¿Se nos casa? Pues me da mucho gusto por ella porque es una gran mujer, ya hecha y derecha. Siempre ha sido cariñosa, siempre ha sido amable con todos, tiene talento, escribe muy bonito”, dijo la rockera al enterarse de la boda de Michelle Salas. En entrevista con la periodista de espectáculos Flor Rubio, fiel a su estilo, una vez más la “Reina de corazones” fue cuestionada sobre el motivo por el que no fue invitada: “No (la invitaron), pregúntale a Sylvita, no me quiere tanto”.

Alejandra Guzmán tampoco figura en la lista de invitados a la boda de Michelle Salas. Foto: IG @laguzmanmx

Luis Enrique Guzmán y Frida Sofía, hermano e hija de Alejandra Guzmán, tampoco son parte de la exclusiva lista de invitados al igual que su tía Rocío Banquells, quien en entrevista con el programa “Ventaneando” no dudó en responder sobre el tema: “Realmente los Banquells no hemos convivido lo suficiente para que ella nos sienta cercanos a ella. Bastante carga tiene con el papá, con la mamá, con todo para que encima le caiga toda la familia Banquells. Desde lejitos desearle todo lo mejor, muchísimas bendiciones y que Dios quiera sea una unión para siempre”.

¿Dónde se realizará la boda?

La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz desató un sinfín de rumores sobre los invitados, el día y la locación debido a que la familia ha mantenido los detalles alejados de los reflectores. Sin embargo, la periodista de espectáculos Pati Chapoy indicó que la ceremonia podría realizarse en Italia, Francia o España entre el 13 y 15 de octubre, lo que coincide con la fecha que Luis Miguel canceló de su gira supuestamente para asistir a la ceremonia.

A esto se suma que la actriz Sylvia Pasquel, abuela de Michelle Salas, ha compartido en redes sociales algunas postales de su visita a Grecia -país que también está en la lista de los destinos para la ceremonia-. Las imágenes confirmarían que la boda se realizará en Europa en los siguientes días, aunque se desconocen los detalles exactos fanáticos esperan ansiosos las postales del tan esperado evento compartidas por Michelle Salas.

