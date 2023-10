“Soy mucho más que esas personas”: La Barby Juárez habla del bullying que recibió en “La Casa de los Famosos”

A casi dos meses de que concluyó “La Casa de los Famosos”, Mariana “La Barby” Juárez rompió el silencio y finalmente habló de todo el bullying del que fue víctima durante su participación en el reality show de Televisa por su forma de hablar, sin embargo, señaló que esta situación no le afectó debido a que considera que sus excompañeros lo hicieron para acaparar los reflectores, no obstante, dijo sentirse satisfecha con su actuación pues su objetivo era que el público conociera a la mujer que hay detrás de la boxeadora.

Estas declaraciones de Mariana “La Barby” Juárez fueron emitidas durante su participación en “El Minuto que Cambio mi Destino” y durante la charla Gustavo Adolfo Infante fue directo al grano y le preguntó a la boxeadora si le afectó el bullying que recibió durante su participación en “La Casa de los Famosos” por su forma de hablar. Para empezar la boxeadora explicó que dicha situación física la padece por los múltiples golpes que ha recibido en su actividad sobre los encordados, pero señaló que las burlas no le afectaron y señaló que considera “es más” que cualquiera de sus excompañeros de LCDLF.

“Yo creo que soy muchísimo más que esas personas y no es minimizándolos, me refiero a que veo más allá, ellos de repente querían tener más el foco de la cámara, yo quería que vieran a la Mariana que realmente soy, al final del día ellos estaban haciendo el juego que tenían que hacer dentro de la casa, pero yo veo más allá, quería que me conocieran, yo se los dije, quiero que conozcan a Mariana fuera del ring”, expresó la boxeadora.

"Fue un buen papel", La Barby Juárez está contenta con su desempeño en LCDLF

En otro momento de la entrevista, “La Barby” señaló que tampoco le afecto el hecho de que le dijeran que era un “mueble” por su poca participación en “La Casa de los Famosos” pues detalló que su personalidad fue clave para que se desestabilizara el “Team Infierno”.

Mariana Juárez considera que hizo un buen papel en LCDLF. Foto: IG: barbyjuarez

“Lo vimos con Wendy que fue lo que es y lo sigue siendo, polémica, quieren llevar todo esto y lo vi en ellos que realmente Wendy y Nicola eran muy buenos creadores de contenido y mientras a mí me decían que era el mueble y que me enfoqué en sacar a los fuertes y todo pues ellos también se enfocaron en nosotros y perdieron el generar contenido, creo que fue un buen papel”, comentó la también modelo que hace unos días sorprendió al anunciar que incursionará en la venta de contenido exclusivo.

¿"La Barby" Juárez le guarda rencor a alguien de LCDLF?

Para finalizar, “La Barby” Juárez aseguró que solo estaba interesada en entablar una amistad con Jorge Losa pues lo considera una persona sin malicia, no obstante, refirió que no le guarda rencor a ninguno de sus excompañeros pues tomó todo lo ocurrido “como un juego”.

"La Barby" Juárez prefiere no guardarle rencor a nadie de LCDLF. Foto: IG: barbyjuarez

“Pues conociendo a todas las personalidades, al final del día no van a ser lo que yo quiero, porque todos somos diferentes, creo que un Jorge, porque de repente lo juzgaron por ser tan tonto, pero no es tonto, es noble, una persona que no tiene malicia, no es una persona fea, con Wendy que es una mujer que no tiene filtros y pues los acepto, yo sí lo voy a tomar como un juego, es como en Las Vegas, lo que pasó en la casa, se queda en la casa”, finalizó “La Barby” Juárez, quien también señaló que ya se está preparando para su retiro de los encordados.

SIGUE LEYENDO:

Wendy Guevara se muestra "sin filtros" en nuevo reality

¿Poncho de Nigris superá al 'Team Infierno'? Esto es lo que respondió