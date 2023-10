¡Debutará en OnlyFans!, la Barby Juárez usará la plataforma para subir fotos sin censura, así lo dijo

La primera temporada de "La Casa de los Famosos México" nos dejó momentos inolvidables y a personajes que se siguen robando la atención dentro del mundo del espectáculo, incluso tras semanas de no compartir su vida 24 horas al día ni los siete días a la semana, aunque sus participaciones en distintos proyectos cada vez los engloban en las celebridades del momento. Aunque Wendy Guevara fue la que ganó el reality, no es la única que suma éxitos, pues su compañera la Barby Juárez también sigue sorprendiendo.

Aunque la Barby Juárez perteneció al Team Cielo, supo ganarse el cariño del público y tras el éxito del relity show no deja de sorprender con apariciones o proyectos como su participación en "Las estrellas bailan en Hoy" del matutino de Televisa, mismo que ha dividido opiniones. Mientras que su popularidad no hace más que aumentar y de demostrar que las críticas se le resbalan, ahora la boxeadora dio a conocer que debutará en OnlyFans como modelo y con fotos sin censura.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la famosa de 43 fue cuestionada sobre las fotos subidas de tono que suele compartir en sus redes sociales y ante ello no dudó en presumirse segura de sí misma para seguir con este tipo de contenido, y para sorpresa de muchos adelantó que próximamente tendrá su debut en la famosa plataforma azul para adultos. Asimismo, dejó en claro que su actual contenido es una forma de mostrarse orgullosa del resultado de sus intensas rutinas de ejercicio.

"Uno es sexy, soy boxeadora, pero me gusta. Al final de cuentas no me la paso haciendo ejercicio para que esté...", dijo entre risas.