¿Poncho de Nigris superá al 'Team Infierno'? Esto es lo que respondió

En un emocionante episodio reciente de Viejos Lobos de Mar, el podcast de Poncho de Nigris y Oscar Burgos, el conductor regiomontano abordó un tema que seguramente lo persigue en su vida diaria: el eterno recuerdo del 'Team Infierno', ese equipo tan mítico y misterioso que dejó huella en la televisión mexicana durante ‘La Casa de los Famosos México’.

Después de intercambiar saludos con su compañero de podcast, De Nigris no pudo evitar mencionar al Team Infierno y hacer frente a las críticas constantes que recibe de aquellos que le ruegan que supere este capítulo de su vida.

Y, ¿quién puede olvidarlo? Junto a Sergio Mayer, Nicola Porcella, Apio Quijano, Wendy Guevara y Emilio Osorio, Poncho de Nigris vivió una experiencia televisiva que ha dejado cicatrices profundas en el corazón de México.

La agotadora frase sobre el Team Infierno

Pero, ¿qué dijo exactamente Poncho de Nigris sobre el Team Infierno? ¡La respuesta es imperdible! Comenzando el episodio con gran estilo, Poncho se presentó con un enigmático: "Del Team Infierno para el mundo, estamos de vuelta". Pero el momento cumbre llegó cuando abordó las críticas que le piden dejar atrás ese legendario equipo.

Con su peculiar estilo, Poncho decidió lanzar su consejo: "A ver, se superan los fracasos, los triunfos y las alegrías se viven y se gozan. Dejen que pase el momento". Un consejo sabio para todos nosotros, quienes, sin duda, debemos aprender a superar nuestros momentos de fama televisiva y reality shows de alto voltaje.

Oscar Burgos, sin embargo, no desperdició la oportunidad de recordarle a Poncho su declaración anterior antes de entrar en La Casa de los Famosos, cuando supuestamente afirmaba: "La tele no es para mí, me dedicaré a las redes".

Pero, como siempre, Poncho tenía una respuesta lista: "La fui a levantar, ¿no viste? Yo sé escoger los proyectos, por ejemplo: MasterChef funcionó bien el tiempo que iba a estar. Y La Casa de los Famosos sabía que iba a ser un pu... porque era la primera. Estamos hablando de las grandes ligas".

