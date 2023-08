La Barby Juárez asegura que le hicieron bullying en La Casa de los Famosos

Tras las burlas y comentarios agresivos, Mariana "La Barby" Juárez admitió que sus compañeros le hicieron bullying en La Casa de los Famosos México. Después de que salió del reality, la boxeadora tuvo un encuentro con la prensa y dio a conocer que varias veces se sintió atacada por otras celebridades, en especial de algunos integrantes del "Team Infierno", grupo contra el que compitió y que ahora llega hasta la final.

El domingo pasado, la atleta fue la última eliminada del reality de Televisa, por lo que en redes sociales hubo muchos comentarios al respecto, pues a pesar de que se ganó el cariño de algunos, muchos fans del programa querían que llegaran hasta la final los integrantes del cuarto del Infierno. Ahora que salió de la casa, la campeona mundial se ha animado a platicar sobre su experiencia con sus compañeros, la cual dejó ver no fue la más grata.

La Barby asegura que sufrió bullying

En un encuentro con la prensa, Mariana Juárez destacó que permitió que sus compañeros le hicieran bullying debido a que no se defendió como debía hacerlo. Y es que hay que resaltar, que durante su estancia en el programa recibió algunas burlar y comentarios debido a que había veces que no se podía comunicar correctamente, algo que provocaba risas entre los famosos y también en las redes sociales con los fans del reality.

"Los dejé que me hicieran bullying, porque el final del día no quise ser como ellos. No quise burlarme de las cosas que los veía hacer. También no quise pagarles con la misma moneda porque también de lo que se trataba es transmitirle a la gente que no podemos ser las personas agresivas", destacó la campeona de boxeo, quien también resaltó que tiene una hija y que quería predicar con el ejemplo al contestar de esta forma a sus detractores.

Durante la conversación, "La Barby" mencionó que había habitantes que traban de ser los villanos o los "lobos", en especial Sergio Mayer, quien lideró a sus compañeros del "Team Infierno". Destacó que el integrante de Garibaldi era muy agresivo, sin embargo, su actitud era solamente para intentar ocultar que también se sentía agredido, y como ejemplo, mencionó las peleas que tuvo con Poncho De Nigris, quien se burló de él en varias ocasiones.

La Barby mencionó que Sergio Mayer trataba de ser agresivo Foto: Televisa

"(Veía) más a Sergio como el lobo, pero chimuelo. Porque trataba de ser muy agresivo, pero al final del día, cuando vi que se molestaba con todo lo que le decía Poncho y le hacía burla, me di cuenta que él también se sentía dolido y trataba de ser más rudo para no dejar ver su debilidad", destacó Mariana "La Barby" Juárez, quien finalmente rompió el silencio tras todos los ataques y burlas que recibió durante La Casa de los Famosos México.