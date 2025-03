Amely, hermana de Christian Nodal presume cercanía y que está más unida con el cantante

El cantante Christian Nodal realizó un concierto en la Plaza de Toros México en donde obtuvo un gran éxito y deleitó a más de 40 mil personas que se dieron cita en el famoso recinto, incluidos algunos de sus familiares como su hermana Amely Nodal, quien subió un video a sus cuentas oficiales.

Amely Nodal presumió que fue una de las personas que acudió al concierto de su hermano el famoso cantante de regional mexicano, y con esto descartó rumores del pasado en donde aseguraban que ellos ya no tenían una buena relación familiar debido a las decisiones románticas del interprete de “Adiós amor”.

El video que publicó Amely, la hermana de Christian Nodal en su cuenta oficial en Instagram se aprecia lo bien que se la pasó previo, durante y después del concierto de su hermano en la Ciudad de México, ya que disfrutó de varias de las amenidades que había para el público.

Nodal y su hermana Amely tienen una buena relación. Foto Captura de pantallaTikTok/amelynodal

¿Cómo es la relación de Christian Nodal con su hermana?

Después de que Cazzu y Christian Nodal pusieron fin a su relación, mucho se dijo que Amely Nodal, hermana del cantante no estaba de acuerdo en que su familiar dejará atrás el amor que le tuvo a la famosa originaria de Argentina, pero también hay quienes mencionaron que tampoco estaba de acuerdo con el matrimonio que ahora sostiene con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio del 2024, pero en las fotografías que compartieron de ese día no se ve la presencia de Amely Nodal, por lo que hay quienes aseguran que no acudió a la boda, ya que no estuvo de acuerdo en la decisión de la estrella.

Amely acudió al concierto de la Plaza de Toros México a apoyar a su hermano. Foto Captura de pantallaTikTok/amelynodal

¿Por qué Nodal siempre está en la polémica?

El sonorense ha estado en medio del escándalo en múltiples ocasiones debido a su situación amorosa, primero al entablar un noviazgo con la cantante Belinda, después tuvo una hija con la estrella argentina Cazzu y y ahora está casado con Ángela Aguilar por lo que se han rumorado un sinfín de polémicas sobre el famoso.

Todo parece indicar que ahora Christian Nodal desea estar tranquilo con sus fanáticos, ya que ha estado llevando a cabo interacciones con ellos a través de redes sociales, también con los medios de comunicación a quienes recientemente invitó a una convivencia y con todo el público que sigue su carrera en la música y que apoya sus canciones.