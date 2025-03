¡Sí ve los memes! Christian Nodal hace broma por su apodo del "Golfo de México" y las redes estallan

Desde su boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal había mantenido el silencio sobre las críticas y lluvia de hate que ambos recibieron por su apresurado amor que se dio a tan sólo meses de que el intérprete se convirtiera en padre y posteriormente decidiera ponerle fin a su relación con Cazzu, madre de su hija Inti. Sin embargo, en los últimos días el mariacheño ha ofrecido entrevistas con distintos medios de comunicación con las que poco a poco rompe el silencio de las polémicas y da detalles de su matrimonio.

Aunque uno de los momentos más polémicos a los que se ha enfrentado en los últimos días es a las criticas por decir que por ahora no busca en convertirse en padre nuevamente, ya que tanto él como Ángela Aguilar están "muy chicos", esto pese a que él ya tiene una bebita, también ha dejado momentos divertidos. Uno de los más virales en redes sociales llegó gracias a una entrevista con La Ke-Buena, donde dejó en claro que sí ve los memes que le hacen.

Pues a principios de este año se viralizó un meme en el que el nombre del Golfo de México dejó de existir para nombrarlo Christian Nodal, el contexto es bastante claro y viene de la decisión del presidente de Estados Unidos de cambiarle el nombre a este cuerpo de agua por el del Golfo de América, mismo que ha desatado una polémica hasta con el mismísimo Google por aceptar el cambio en Google Maps.

Por su parte, en México estallaron los memes en tono de burla a esta decisión de renombrar al Golfo de México y fue aquí donde el intérprete de temas como "Adiós amor" o "Cazzualidades" salió envuelto por quienes señalaban que este cuerpo de agua sí debería de cambiar su nombre, pero por el del intérprete. Cabe destacar que "golfo" también resulta como un insulto que se traduce como "pillo, sinvergüenza, holgazán", según la Real Academia Española y que dichos términos fueron relacionados con el pasado amoroso del intérprete de regional mexicano.

Este fin de semana Christian Nodal ofreció una entrevista para La Ke-Buena en la que fue cuestionado sobre qué era lo que esperaba de su primer concierto en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, además de algunos otros detalles del show que tenía preparado. La charla poco a poco fue escalando hasta que el entrevistador le preguntó por qué ahora ya no usa su nombre completo como al inicio de su carrera, sino únicamente su apellido; fue entonces cuando hizo mención de su apodo del "Golfo de México".

"Lo de Christian Nodal, los primeros años así era, así me decían todos y ya después me empezaron a decir Nodal y yo dije, ya me voy a quitar el Christian y me voy a poner Nodal. Sigue siendo Christian Nodal, nomas que Nodal me conocen todos o también me pueden encontrar como el Golfo de México", dijo entre risas.