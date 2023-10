FOTOS: Carmen Villalobos seduce en coqueto microbikini y enamora a sus fans

Cuando se trata de lucir cuerpazo, Carmen Villalobos deja claro que es una mujer con una de las figuras más imponentes y espectaculares de la pantalla chica y con una foto compartida en su perfil de Instagram lo demuestra al presumir un diminuto bikini con el que robó suspiros a mas de uno.

La actriz subió una instantánea a su cuenta, donde muestra que este sábado decidió tomar el sol y refrescarse en una piscina de República Dominicana y lo hizo muy a su estilo, mostrando que no necesita una sola gota de maquillaje ni accesorios extras que la hagan lucir hermosa. Basta con una cámara para capturar en una imagen la escultural figura y belleza que tiene a sus 40 años.

La también conductora lleva varios días en República Dominicana donde ha aprovechado para asolearse y descansar | Foto: Instagram @carmenvillalobos

Carmen Villalobos más hermosa que nunca a los 40 años

Con un bikini en rombos azules y rosas, la también conductora posó desde la piscina agregando a su look de baño una gorra tipo visera de la lujosa firma Christian Dior. Así, la conductora de Top Chef se tomó una fotografía de espaldas con una coqueta sonrisa que también deja ver que le encanta el esmalte francés, sutil y elegante.

Carmen lució figura de impacto | Foto: Instagram @carmenvillalobos

"Qué bonita manera de terminar este sábado. Recuerden que la felicidad no es una meta, es un estilo de vida y una decisión propia. Se les quiere mi gente bonita", escribió Carmen en el post que rápidamente acumuló miles de 'me gusta'.

Como era de esperarse, sus fans la llenaron de halagos y piropos haciéndole saber que se veía muy hermosa y no solo eso, también le agradecieron por complacer a sus seguidores cuando se trata de admirar su belleza. Y es que tal parece que por la conductora no pasan los años, pues tenía apenas 20 años cuando hizo una de sus primeras telenovelas en Colombia, Sin Senos No Hay Paraíso y dos décadas después se sigue viendo idéntica.

La conductora sigue viéndose igual que hace 20 años | Foto: Instagram @carmenvillalobos

