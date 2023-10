Isabella “La Bala”, a sus 19 años espera tener éxito en el Lunario del Auditorio Nacional

A sus 19 años de edad, Isabella “La Bala”, ya tiene ocho en el mundo del entretenimiento como creadora de contenido y siete millones de seguidores, algo que agradece, pero también la reta aún más a la hora de dedicarse a su gran pasión: la música.

“Es más difícil posicionarme en el mundo de la música al ser creadora de contenidos, porque mucha gente cree que por tener seguidores no escribes, ni estás preparado para hacer canciones buenas, pero me gustaría que todos hiciéramos lo que nos guste hacer, porque el que alguien no escriba sus canciones, no significa que es malo, todos los procesos son distintos”, afirmó la intérprete.

Isabella de la Torre, su nombre real, pide el voto de confianza a su música, porque si bien desde los 11 años se hizo viral por su contenido en YouTube, desde los siete estudió violín y presume orgullosa que a los tres, ya escribía sus primeros temas.

Así creó "Despeinada"

Recién lanzó su disco “Despeinada”, un material escrito por ella en el que muestra lo vulnerable que es y que está segura, muchos adolescentes y jóvenes se identificarán.

Este sábado 21 de octubre dará su primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos VIPs se agotaron en pocas horas, así que espera que sus fans disfruten al máximo este disco.

“Quise mostrarme tan real como soy, una niña de 19 años, viviendo el amor, el desamor y un poco este camino de encontrarme y aceptarme, creo que a todos nos toca vivirlo”, señaló, por eso, en este álbum de 10 canciones hay letras para fluir, bailar, amar y hasta para llorar.

La Bala llegará al Auditorio para su primer concierto Foto: special

De este trabajo destaca el sencillo que da nombre al disco, “Despeinada”, ya que es una canción que hizo para apapacharse, porque habla de una noche en la que se puso a analizar todo lo que hay a su alrededor y sin juzgar a nadie.

“Es una canción en la que conectó conmigo, me apapacho y siento que es algo que todos deberíamos hacer, reconocer nuestros logros, divertirnos y gozar, como cuando éramos pequeños, porque es a esa edad creemos en nuestros sueños”, agregó.

Llegar a esta filosofía de vida no ha sido fácil, ya que durante estos años ha estado expuesta al cyberbullying, reconoce que la etapa más difícil fue la adolescencia, pero el tomar terapia la ayudó a dejar de darle importancia a esos comentarios negativos que recibía en redes sociales.

“Entre 10 comentarios siempre hay uno de hate, pero por más que yo sentía que no les daba importancia, la verdad es que sí, porque cargaba mi maleta con eso comentarios, y me tocó aprender a no escucharlos y entender que la gente es envidiosa cuando los demás brillan”, finalizó.

DRV