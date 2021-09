Bala; de exitosa youtuber a estrella de Nickelodeon y empresaria a los 17 años

Tras seis años ininterrumpidos de carrera como creadora de contenido en redes sociales, Youtube y otras plataformas, Isabella de La Torre, mejor conocida como Bala, tiene muy claro a dónde quiere ir en el futuro y sabe que nada de lo que ha logrado sería posible sin el apoyo de sus fieles y queridos seguidores, sus ‘Balovers’.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Bala aseguró que el giro que dio su vida a los 11 años fue lo mejor que le pudo pasar, y es que gracias a ello ha podido alcanzar metas y sueños que antes parecían lejanos.

‘Estos seis años han sido muy locos. Me gusta decir que he tenido suerte, pero creo que todo lo que he conseguido ha sido con base en el trabajo que he hecho y claro, gracias al apoyo de mis papás, mis amigos y por supuesto el cariño de mi familia extendida, los ‘Balovers’, dijo emocionada.

Con tan solo 17 años, Bala es una de las youtubers e influencers más reconocidas y populares de México y Latinoamérica; su gran trabajo como creadora de contenido de comedia, blogs y ahora con el lanzamiento de su carrera musical, le han valido para sumar más de siete millones de suscriptores en Youtube y alrededor de siete millones más de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok en conjunto.

Además, su gran carisma y talento la catapultaron a convertirse en artista exclusiva de Nickelodeon para todo el continente americano y el resto del mundo, y junto a ellos, busca ‘romperla’ en distintos ámbitos; desde la actuación, hasta la música; pasando por su faceta de empresaria.

‘Agradezco a la vida que me haya puesto en el camino de Nickelodeon; son otra de mis grandes familias y sin ellos no podría lograr lo que estoy haciendo’, comentó emocionada. ‘Hoy por hoy trabajo con un grupo de personas talentosísimas que no solo impulsan mi carrera como creadora de contenido y artista, sino que estamos lanzando mercancía oficial con mi nombre, ¿puedes creerlo?; pijamas, maquillaje, peluches. Estoy viviendo un sueño’, aseguró.

Ante esto, Bala tiene bien claro que si bien es muy joven, aún tiene mucho por lograr; sin embargo, mantiene los pies bien en la tierra y no se deja ‘apantallar’ por el éxito que tiene.

‘Realmente creo en el mantra de tener los pies en la tierra pero la cabeza en el cielo. Sé que soy muy joven y que a veces es posible marearse con el reconocimiento y la fama, pero considero que soy una persona normal. Soy apenas una niña que está viviendo un gran sueño, pero eso no me quita dejar de ser completamente común. Voy a la escuela, salgo con mis amigos y paso tiempo con mi familia, como cualquier otro’, explicó con una gran sonrisa en el rostro.

Ahora, con la oportunidad de lanzarse como cantante con su nuevo proyecto musical y su más reciente sencillo ‘Sirena’, Bala quiere dejar huella y marcar los corazones de sus miles de seguidores.

‘Hago esto porque me apasiona la música desde muy pequeña y creo que puedo compartir un buen mensaje. La mayoría de mis canciones tienen ese ‘algo’ de profundidad en las letras para intentar inspirar a que los ‘Balovers’ cumplan sus sueños’, expuso. ‘Pero con ‘Sirena’ quiero que la gente baile y la pasen bien, por eso no escribí algo tan serio’ dijo entre risas.

Con este nuevo paso en su exitosa carrera, Isabella de La Torre quiere dejar huella en sus seguidores y aseguró que no descansará para llevar lo mejor de ella a todos y cada uno de ellos, pues son parte fundamental de lo que es hoy en día.

Tal parece que nada va a detener a Bala en la búsqueda por alcanzar sus más grandes sueños. Puedes encontrar su proyecto musical, incluyendo su más reciente sencillo ’Sirena’ en todas las plataformas digitales y seguir su contenido en Youtube y redes sociales oficiales.