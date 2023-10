Gabriel Soto reacciona a la supuesta relación de su ex, Geraldine Bazán, con Giovanni Medina

Tras una intensa pelea mediática en la que Geraldine Bazán señaló a Irina Baeva como la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto, todo indica que la relación ha mejorado con el padre de sus hijas quien esta vez no evitó ser cuestionado sobre los rumores de romance que existen entre su expareja y el empresario Giovanni Medina, ex de Ninel Conde.

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Eden Dorantes para su canal de YouTube, el actor de “Mi camino es amarte” habló por primera vez sobre la supuesta relación que existe entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina luego de que fueran captados juntos en más de una ocasión conviviendo, incluso, con sus hijos, Alexa Miranda y Emmanuel respectivamente.

“De la vida personal de Geraldine no me toca ya opinar, pero mientras ella esté bien y feliz, y mientras mis hijas estén bien y felices, le deseo toda la felicidad (…) Mientras ellas estén bien y sean tratadas bien, todo está bien. Finalmente eso es lo importante, que haya un buen trato y un respeto y, obviamente, mis hijas me cuentan todo”, dijo el actor quien se negó a externar una opinión de Giovanni Medina asegurando que no lo conoce.

¿Romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina?

Hace tan sólo unas semanas surgieron los primeros indicios que apuntaban a un romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina, pues la actriz y el empresario fueron captados en el Teatro de la Ciudad de México al que acudieron a ver la puesta en escena “Vaselina con Timbiriche”.

Cada vez más fuertes rumores de romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina. Foto: TW @Enriqueta_75

Luego de ello, la influencer de espectáculos Chamonic compartió una serie de fotografías en las que se puede ver en el parque de diversiones de Disney al hijo de Ninel Conde junto a Alexa Miranda, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Postales que coinciden con la que compartió la actriz en sus historias de Instagram mostrando uno de los juegos en dicho lugar, aunque sin revelar más de sus acompañantes.

Giovanni Medina fue cuestionado al presto en un encuentro con los medios y no negó o confirmó una relación: “Tengo muchas amigas, Geraldine es una mamá que yo admiro mucho. Nuestros hijos son amigos y a veces coincidimos con actividades o en fiestas infantiles y demás, pero sí, al igual que otras amigas que tengo, es una mamá que admiro mucho”.

La mamá de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, también habló para “De primera mano” sobre el supuesto romance y aseguró que se trata de un rumor como sucedió en otras ocasiones en las que también han relacionado a su hija con famosos, como Alejandro Nones: “Ni ustedes se creen lo de Giovanni, porque Giovanni está por su ruta y mi hija por la de ella, que se hayan encontrado en una taquilla comprando los boletos, eso es muy independiente”.

Geraldine Bazán y Giovanni Medina han sido captados juntos. Foto: IG @geraldinebazan

