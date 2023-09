Irina Baeva revela qué le impide obtener la nacionalidad mexicana: "Es mucho papeleo burocrático"

Con varios años viviendo en México y una sólida relación de pareja a lado de Gabriel Soto, es que Irina Baeva sabe que es una rusa muy mexicana ya. Actriz destinada a participar en la nueva versión de Aventurera que Juan Osorio producirá próximamente, Irina expresó su pensar sobre esa posibilidad y el estatus de ese proyecto.

De igual forma, recordó cómo ha vivido los temblores que ha padecido en nuestro país, algo ajeno para ella puesto que en su natal Rusia no suceden estos eventos naturales. Para rematar y con la belleza que le caracteriza, Baeva confesó que su posible matrimonio con Gabriel Soto no le asegura obtener automáticamente la nacionalidad mexicana.

Irina Baeva se prepara para ser la nueva Aventurera. Foto: Especial

Irina Baeva habló con los medios de comunicación durante el simulacro del pasado 19 de septiembre, todo con el fin de prevenir sismos en la Ciudad de México.

Ante esto, resaltó el estruendo de la alarma "ya que te estresa más, entiendo su objetivo pero nos estresa".

"Me tocó el temblor del 17', recuerdo que estaba grabando 'Me declaro culpable' y estábamos grabando en una locación en Santa Fe pero no fue tan traumático porque estaba hablando por teléfono en la calle y ya que vi todo lo que causó si fue muy estresante", recordó.