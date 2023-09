Ninel Conde cumple 47 años: así ha cambiado la actriz físicamente desde que saltó a la fama

Este viernes 29 de septiembre Ninel Conde se encuentra de manteles largos debido a que está celebrando su cumpleaños número 47 y para unirnos a los festejos de la actriz, cantante, modelo y empresaria también conocida como “El Bombón Asesino” en esta ocasión recordaremos cómo ha sido su exitoso andar por la industria del espectáculo donde debutó hace casi tres décadas atrás, además, te mostraremos una serie de fotos donde queda en evidencia cómo ha sido su impactante transformación física a lo la largo de los años.

El nombre completo de “El Bombón Asesino” es Ninel Herrera Conde, es originaria de Naucalpan, Estado de México donde nació un día como hoy, pero del año de 1976 y de acuerdo con sus propias declaraciones desde muy pequeña descubrió su deseo de desarrollarse dentro de la industria del espectáculo, no obstante, su madre no se lo permitía pues no quería que su hija descuidara su formación académica.

Así lucía Ninel Conde cuando fue Miss Estado de México. Foto: Redes

De acuerdo con las declaraciones de Ninel Conde, su incursión en la farándula ocurrió a mediados de la década de 1990, todavía era una adolescente y emprendió su camino a través de los certámenes de belleza donde por obvias razones comenzó a destacar y a llamar la atención de distintos productores que la animaron a formarse como actriz de manera formal para poco tiempo después otorgarle la oportunidad de aparecer a cuadro y aunque sus primeros papeles fueron pequeñas colaboraciones demostró tener madera de artista y desde entonces comenzó a tomar popularidad.

Ninel Conde debutó en las telenovelas en 1995. Foto: Redes

Luego de brillar en distintas telenovelas, fue a principios de la década de los 2000 cuando Ninel Conde hizo su incursión en la música, donde se ganó el mote de “El Bombón Asesino” gracias al que sin lugar a dudas es su mayor éxito en este rubro, además, debido a su arrolladora belleza y sensualidad se consagró como uno de los máximos sex symbol de la farándula mexicana.

En cuanto a la vida personal de Ninel Conde, la actriz, cantante, modelo y empresaria ha tenido múltiples romances, los cuales, han resultado sumamente polémicos, tiene dos hijos, Sofía de 25 años, quién es producto de su matrimonio con Ari Telch y Emmanuel de 9, a quien procreó con Giovanni Medina.

Su emblemático papel de "Alma Rey" en "Rebelde" es uno de los más recordados. Foto: IG: ninelconde

¿Cuántas cirugías tiene Ninel Conde?

A lo largo de su exitosa carrera, Ninel Conde se ha sometido a distintas cirugías estéticas para poder mantener su espectacular físico, el cual, es uno de los más envidiables de la farándula, sin embargo, nunca ha hablado de forma abierta del número de veces que ha entado al quirófano, pero se sabe que se hizo algunas modificaciones en el torso, el rostro, los brazos y las piernas.

Ninel Conde ha logrado mantenerse vigente en la industria del espectáculo por más de dos décadas. Foto: IG: ninelconde

Es importante señalar que, en adición a estos múltiples “arreglitos” estéticos Ninel Conde también es sumamente disciplinada con el ejercicio y con su alimentación y es así como ha logrado mantener su espectacular silueta.

¿Qué hace actualmente Ninel Conde?

Ninel Conde se encuentra felizmente soltera desde hace un par de años y gracias a ello ha podido enfocarse de lleno en su carrera como cantante y modelo, además su retiro temporal de la actuación le ha permitido explorar nuevas facetas pues se lanzó como influencer fitness y como empresaria dentro de esta misma área comercial, además, también ha tenido tiempo para grabar un par de reality shows que todavía no salen a la luz, por lo que sin lugar a dudas, la figura de “El Bombón Asesino” está más que vigente.

Asi de bella llega Ninel Conde a los 47 años. Foto: IG: ninelconde

