Santa Fe Klan revela el rostro de su bebé con un mensaje para callar bocas a los que lo llaman mal padre

Santa Fe Klan revela el rostro de su hijo FB/santafeklanoficial

El rapero Santa Fe Klan utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo pero contundente mensaje para todos aquellos que aseguran no le dedica el tiempo suficiente a Luka, el bebé que tuvo con su expareja Maya Nazor, pues recientemente se dio a conocer que el famoso solo ve a su niño en el poco tiempo libre que tiene cuando no está en un escenario.

Otra de las cosas que causó controversia es que Ángel Jair Quezada Jaso, nombre real de Santa Fe Klan no dudó en dar a conocer el rostro del bebé, algo que Maya Nazor había mantenido privado, pues aseguraba que prefería hacerlo de esa manera debido a que había muchas personas que podrían utilizarlo con fines negativos y que buscaba la seguridad para Luka.

“La gente habla lo que quiere sin saber nada hijo porque son libres de opinar, pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu ama ni en lo que dicen de tu apá somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera. yo tengo 10 años trabajando, haciendo música desde que mi papá me compro mi primer micrófono y conocí el hip hop en mi barrio mis papás me enseñaron que la familia siempre es primero por eso me cansé de la pobreza y salí a la calle a cumplir mi sueño para sacar adelante a mi familia haciendo lo que me gusta”, es lo que escribió el rapero.