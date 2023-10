Santa Fe Klan revela que casi no puede ver a su hijo Luka tras su ruptura con Maya Nazor: "cuando me da chance su mamá"

Una de las relaciones que más dio de qué hablar en su momento fue la que mantuvieron Maya Nazor y Santa Fe Klan, pues además de ser duramente criticada por los fans, también sorprendió cuando los famosos dieron a conocer que tendrían un hijo y aunque parecían estar en su mejor momento, lo cierto es que la historia cambió tan solo unos meses después cuando anunciaron su ruptura. Desde entonces han mantenido un vínculo estrictamente paternal para hacerse caso del pequeño Luka.

Según lo poco que han dado a conocer los padres de Luka, mantienen comunicación por el bien de u hijo y su relación tras la separación no se ha visto afectada, aunque en términos amorosos también han despertado la polémica; por un lado, Maya Nazor reveló hace unas semanas que se dio una nueva oportunidad en temas del corazón, mientras que el cantante ya ha tenido otros romances como el que tuvo con Karely Ruiz, quien además era amiga de su ex. Sin embargo, recientes declaraciones de Santa Fe Klan dejaron ver que casi no puede ver a su hijo, ¿pero por qué?

Los padres han mantenido en secreto el rostro de su hijo. (Foto: IG @nazormaya)

Santa Fe Klan confiesa que casi no puede estar con Luka, ¿por culpa de Maya Nazor?

La noche de este domingo Santa Fe Klan se convirtió en el invitado de Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde entrevista a los famosos más importantes y en su larga conversación el ex de la influencer reveló detalles poco conocidos sobre su vida, como es el caso de que sus padres se separaron al mismo tiempo que él y Nazor, por lo que no ha terminado de procesar bien ni hablar todo lo que ha experimentado en los últimos meses.

En lo que respecta a los temas familiares, el intérprete explicó que sólo ve a su primogénito "cuando me da chance su mamá" y aunque sus palabras fueron tomadas con preocupación por sus fans, lo cierto es que no responsabilizó a la influencer, sino todo lo contrario al afirmar que no puede ver a su hijo por cuestiones de trabajo. Al responder cómo se siente, se sinceró e indicó que "solo" porque no pude pasar tiempo con el bebé, quien en junio pasado cumplió un año de vida.

"No pues solo, es que no tengo a mi niño y casi no puedo estar con él por el trabajo y porque tenemos que estar de un lado para otro", confesó a Yordi.

Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Santa Fe Klan. (Foto: IG @nazormaya)

Durante su conversación, el rapero de 23 años también expresó que esto es por causas de fuerza mayor, ya que su ex y el bebé están en Guadalajara, mientras que la separación de sus papás también lo han llevado a sentirse muy solo y su único refugio es su arte. "A veces como que no traigo tanta motivación, pero la música es mi mejor medicina", externó al recordar que es el momento en el que se desconecta del mundo y reflexiona sobre sus errores.

¿Maya Nazor no deja que Santa Fe Klan vea a su hijo?

De acuerdo con el cantante de "Debo entender", aunque hubieron algunos problemas entre él y la influencer, destacó que el principal motivo por el que no puede pasar tanto tiempo con su hijo Luka es por las largas jornadas que actualmente le dedica a trabajar y no porque Maya Nazor le impida ver y estar con el menor.

"El trabajo también es otra causa por la que no puedo estar tanto ahí. Cuando estoy en Guadalajara (ve a Luka), pero cuando me da chance su mamá", concluyó sobre el tema.

