Yuya y Santa Fe Klan tienen un encuentro y ella se desvive en halagos para el rapero mexicano

Santa Fe Klan, Yuya y Siddhartha se encontraron en un evento musical y no dudaron en saludarse y hablar sobre su carrera artística, ya que se sabe que los chicos sostienen una de las trayectorias más famosas en la industria cada una en su género, mientras que ella es una de las creadoras de contenido más populares a nivel Latinoamérica.

En un video que circula en Internet se aprecia el momento en el que Santa Fe Klan habla con Siddhartha sobre su manera de cantar y estilo, ambos se ven muy emocionados de compartir ideas y exponerse su respeto, pero esto no paró ahí, pues la éxitosa “Youtuber”, también le brindó su tiempo al originario de Guanajuato.

Cuando llegó el momento en el que presentaron a Yuya con el rapero, cabe destacar que mencionaron que es esposa de Siddhartha, la creadora de contenido muy alegre le brindó un abrazo al cantante y después no dudó en dejarle saber su opinión sobre su persona y sobre el trabajo que realiza en el escenario

De inmediato los fanáticos de Yuya, Santa Fe Klan y de Siddhartha se hicieron presentes y expresaron que nunca consideraron que el encuentro de todos los famosos llegara a pasar, sin embargo, fue sorprendente ver como aprovecharon el espacio para brindarse todo el respeto que se tienen y hablar bien de los otros.

“Se me hace bien lindo como Yuya lo abrazaba”, pobre yuya desde cuando quería decirle todas esas cosas de Santa Fe y Santa Fe bien emocionado con Sid”, “Nunca pensé ver a estos artistas juntos, me encanta”, “Mi Yuyita siempre tan linda y educada”, “Tres personas chingonas y humildes conociéndose” y “Crossover que no sabía que necesitaba”, son algunos de los comentarios del video.