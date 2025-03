Cantante de K-POP en polémica por juntarse con una fan de 30 años que hace bullying a otras bandas | FOTOS

La banda de K-POP Newjeans, ahora llamada NJZ, acaba de dar a conocer ante la prensa que apelarán las acciones legales en su contra, luego de que se diera a conocer que no podrán dar ningún espectáculo bajo el nuevo nombre ni firmar contratos publicitarios como una agrupación.

Pero no es la única polémica que enfrentan. Ahora hay una cuenta de fans que acaba de compartir fotografías de dos de sus integrantes, Hanni y Danielle, quienes conviven con una fanática mucho mayor que ellas. También se filtraron capturas de pantallas donde había planes de reunirse. Hasta le daban a conocer que

Sin embargo, se trata de una fanática conocida en el mundo del espectáculo en Corea del Sur porque tiene cuentas en las redes sociales y plataformas locales para hablar mal no solo de otros fanáticos, también de los miembros de otros grupos ajenos a NJZ, por lo que es considerada una hater.

NJZ en nueva polémica

Esto es el principal enojo de las fanáticas, también conocidas como Bunnies, quienes aseguran que es una falta de respeto a toda la industria del K-POP, pero también en contra del fandom, quienes también quisieran tener acercamientos así de cerca con sus ídolas del momento.

"Esto es totalmente diferente a otros escándalos. Puedo entender que seas amigo de los fans de siempre, pero ¿ser tan amigo de un fan que tiene una cuenta de odio para criticar a otros ídolos?", escribieron a través de la plataforma donde se dio a conocer la noticia

La propia fanática dio a conocer un comunicado en donde se disculpa por todas las polémicas donde se le ha involucrado, aseguró que no era su intención que funaran a las mujeres de la banda, solamente quería tener un rato de convivencia, pues se declara una absoluta dan de NJZ. Además, explicó que nada lo hizo con dolo.

Agregó que la emoción nubló su juicio y cuando publicó las fotografías no consideró las consecuencias de sus actos, y no quería dañar la imagen de las integrantes con una controversia inesperada durante este momento legalmente delicado. Desde entonces, advirtió, no ha tenido ningún contacto privado con ningún miembro.

"Mi creencia siempre ha sido que ningún ídolo debe recibir un trato injusto como otros, y publiqué videos con sinceridad y responsabilidad de acuerdo con esta creencia, lo cual puedes verificar directamente en varias partes de mis videos. Por eso os pido que no creáis todo lo que escuchéis sobre mí hasta que tenga la oportunidad de explicarlo"

¿Quién es la banda NewJeans y qué ha pasado con su carrera?

NewJeans, un grupo femenino surcoreano de K-POP formado por ADOR, una subsidiaria de HYBE Corporation, irrumpió en la escena musical en 2022 con un estilo fresco y nostálgico que rápidamente capturó la atención del público global. Integrado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein, el grupo debutó con el sencillo "Attention" y el EP homónimo "New Jeans", estableciendo un nuevo estándar en la industria con su enfoque en la naturalidad y la autenticidad.

Desde su debut, NewJeans ha experimentado un ascenso meteórico. Su música, que combina elementos de pop, R&B y dance, ha resonado con audiencias de todas las edades, y sus videos musicales, con una estética retro y juvenil, han acumulado millones de visitas en plataformas digitales. Éxitos como "Hype Boy", "Ditto" y "OMG" han consolidado su popularidad, dominando las listas de éxitos en Corea del Sur y a nivel internacional.

Con solo un par de años en la industria, NewJeans ha logrado un éxito sin precedentes, ganando múltiples premios y reconocimientos. Su capacidad para innovar y conectar con el público las ha posicionado como uno de los grupos de K-POP más prometedores de la actualidad, y su futuro en la música parece estar lleno de grandes logros y éxitos.

Lamentablemente el grupo de K-POP NewJeans cambió su nombre a NJZ debido a una disputa legal con su agencia, ADOR. El cambio de nombre se anunció en febrero de 2025. Las integrantes argumentaron que la compañía incumplió sus obligaciones, por lo que no volvieron a firmar y se terminó el contrato en noviembre de 2024.