De BLACKPINK a solistas: los álbumes de Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé ordenados del mejor al peor

Formado por Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo, BLACKPINK se ha convertido en el grupo de chicas K-Pop más exitoso de todos los tiempos. Canciones como “How You Like That”, “Kill This Love” y “Pink Venom” han superado los 800 millones de reproducciones en Spotify superando a grupos como TWICE, ITZY o AESPA.

Pese a su éxito como grupo, las integrantes de BLACKPINK no han dudado en demostrar su talento como solistas, pues desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025 todas han lanzado música fuera de YG Entertainment. La primera en hacerlo fue Rosé, quien lanzó su primer disco titulado “rosie”, el cual incluyo su éxito “APT” junto a Brunos Mars. Meses más tarde, siguió Jisoo, quien presentó mini álbum “AMORTAGE”, el cual encantó al público de Corea del Sur.

Días después, Lisa sorprendió con “Alter Ego”, el cual incluyo colaboraciones junto a Doja Cat, RAYE, Rosalía, Future, Tyla y Megan Thee Stallion. Finalmente, Jennie enamoró con “Ruby”, un disco que tiene canciones junto a FKJ, Childish Gambino, Kali Uchis, Dua Lipa, Doechii y Dominic Fike.

BLACKPINK volverá a reunirse a finales de 2025 para una gira mundial. Crédito: Facebook @BLACKPINKOFFICIAL

¿Cuántos solitarios tiene Blackpink? Estos son los discos del cuarteto K-POP que sorprendieron en 2025

Pero es momento de discutir quién lo hizo mejor, aunque se trata de algo meramente de apreciación, hay elementos para poder ordenar los lanzamientos de las grandes estrellas del K-POP del mejor al peor, o por lo menos al que menos impacto ha tenido en la industria, las plataformas, etcétera.

1: "Alter Ego" de Lisa

"Alter Ego" de Lisa es el disco perfecto para continuar con el legado de BLACKPINK. Se aleja poco de los sonidos, géneros y experimentaciones que hace la banda, pero no lo trabaja de una manera nostálgica, más bien comienza a forjar su propio camino al aportar letras sobre su propia historia.

Esto se puede escuchar claramente en canciones como "Rockstar", "Elastigirl", "New Woman" o "Fxck the world", aunque también se atrevió a cosas nuevas como el tremendo éxito de "Born Again" con Doja Cat y Raye, además de "Moon lit Floor", donde incluso se pone melancólica. Es un álbum bastante coherente con la personalidad de la estrella. Además, nos da una excelente probada de lo que su voz es capaz de hacer más allá de rapear.

Es un disco atrevido de sonidos intensos y donde todo gira alrededor del personaje que intenta construir. Por que Lisa es eso, un personaje dentro del mundo K-POP que disfruta del aplauso, de la fama, el reconocimiento y la riqueza, con el ego altísimo y el poder en las venas. Una verdadera estrella de la industria del entretenimiento que inspira a quienes la siguen de cerca. Y por eso, se queda con el primer lugar.

2: "Ruby" de Jennie

Con un total de 15 canciones, “Ruby” es el segundo mejor disco que ha sido publicado por las chicas de BLACKPINK. Fusionando sonidos que van desde lo más pegajoso como “with the IE (way up)” hasta lo más suave como “star a war”, este material musical ofrece una amplia variedad de géneros, lo que demuestra la madurez musical que ha tenido la Jennie.

De hecho, a lo largo del álbum, Jennie juega con su voz, pues en algunas canciones se le escucha rapeando, en otras cantando o hablando. Además, las colaboraciones musicales que incluye le dan un toque especial, ya que cada artista agrega su estilo, justo como ocurrió con “Handlebars” junto a Dua Lipa o “Damm Right” con Kali Uchis y Childish Gambino.

Por si fuera poco, “Ruby” ofrece una imagen de Jennie más allá del K-Pop, pues se le observa como una artista más atrevida y sensual, lo cual se puede notar en canciones como “like Jennie” o “ZEN”, siendo las mejores del disco.

3: "Rosie" de Rosé

Rosé es la única de las tres que decidió alejarse por completo de la identidad que había forjado en BLACKPINK para realizar un disco mucho más personal, introspectivo y con la música que definitivamente disfruta tocar. Dejó los sonidos de la electrónica para hacer una especie de rock pop, pop o baladas romanticonas. Se puede notar desde los primer acordes de "number one girl" que será una experiencia muy diferente.

Sin embargo, es un disco que va de más a menos. Aunque abre fuerte con "3AM" o "Toxic Till The End", llega un momento en que pierde el hilo de la creatividad para comenzar a sonar monótono, sin contar que su más grande éxito "APT." con Bruno Mars desentona completamente de lo que podríamos describir como el concepto del disco. En algunos momentos intentan meter con calzador el sonido nacido en Corea del Sur como en "drink or coffee", pero al final no ofrece un tema interesante ni una canción apasionante.

Pero si con algo deberíamos quedarnos de este disco, es que realmente se atrevió a entregar algo diferente, adentrándose en un mundo dominado por Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo o Billie Eilish, pero tiene recursos y argumentos para competirles hombro a hombro si continúa trabajando en ello.

4: "AMORTAGE" de Jisoo

Aunque fue anunciado como un gran concepto, “AMORTAGE” tiene que ser mandado hasta el cuarto lugar, es decir, el peor disco de las chicas de BLACKPINK, pues con solamente cuatro canciones, Jisoo dejó mucho qué desear, ya que todas comparten un sonido muy parecido.

Pese a que Jisoo hizo un gran esfuerzo con su primer EP en el estudio, no pudo demostrar con canción alguna que ha crecido más allá del K-POP. En esta nueva placa no buscó experimentar con nuevos géneros y tampoco se atrevió a jugar con su voz, terminando con un material aburrido.

Sin embargo, el concepto de “AMORTAGE” fue bien pensado, ya que todo el disco trata letras de amor. Además, mantiene el estilo pop suave, lo cual fue bien recibido por quienes gustan de este género. Lamentablemente se quedó en algo completamente plano y repetitivo.