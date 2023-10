VIDEO: Santa Fe Klan: así fue como consiguió sus primeros trabajos con raperos importantes y nadie le pagaba ni un peso

Santa Fe Klan es actualmente uno de los artistas más escuchados dentro del género rap, solamente en Spotify reúne al mes 12.5 millones de oyentes, además alberga una comunidad en Instagram de 11.2 millones de personas que están al pendiente de su vida profesional y personal, sin dejar de lado los videos musicales disponibles en YouTube que también reúnen altos números.

Pero su fama no fue de la noche a la mañana, el originario del barrio Santa Fe en Guanajuato capital trabajó desde que estaba muy chico, siempre al pendiente de sus sueños y haciendo lo posible por volverlos realidad, así lo confesó en una de las populares entrevistas que hace Yordi Rosado en su canal en YouTube.

El intérprete de canciones como “Debo entender”, “Así soy” y “Cuidando el territorio” comentó que durante sus inicios nadie lo invitaba a cantar, razón por la que él se ofrecía para abrir los eventos de grandes estrellas que brillaban en ese momento y que ahora son sus amigos dentro de la industria.

“Le llegué a abrir al C-Kan, a La Santa Grifa, al Gera, al Alemán, yo hablaba con los organizadores cuando los llevaban para Guanajuato o por ahí cerca o hasta acá a Ciudad de México, en donde sea yo estaba trucha, veía cuando iba a haber conciertos de los raperos y les escribía ‘puedo ir a cantar ese día, ¿hay chance?’ y les decía ‘no hay pedo, no me pagues nada, yo consigo para ir’ muchos me tiraban el paro y me dejaban cantar antes de que cantara el artista”, compartió Santa Fe Klan.