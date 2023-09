Santa Fe Klan es acusado de mandar a golpear a un fan y robarle su celular, así se justificó el rapero

Ángel Jair Quezada Jasso, quien es mejor conocido en el ambiente artístico como Santa Fe Klan, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, sin embargo, en esta ocasión no se trata de su controvertida vida sentimental, sino de algo más grave pues podría derivar en severos problemas legales pues resulta que el rapero fue señalado de haber mandado a golpear a uno de sus seguidores, además, trascendió que también le habría robado su celular.

Fue a través de Instagram donde un joven que se identificó como Cristian Bravo relató que el pasado viernes 22 de septiembre acudió a un evento organizado por Santa Fe Klan en su natal León, Guanajuato y señaló que el desafortunado desencuentro ocurrió cuando se acercó a pedirle una foto al cantante, quien amablemente aceptó, no obstante, el equipo de seguridad le pidió su celular al joven para tomar la foto y fue a partir de este momento cuando la situación de un vuelvo de 180 grados.

El joven agredido por el equipo se Santa Fe Klan terminó con una herida de consideración. Foto: IG: bravoyums

El joven refiere que en cuanto le dio su celular a un miembro del equipo de Santa Fe Klan este se lo entregó al rapero, quien de inmediato asumió una actitud agresiva, lo cual provocó una reacción verbal del joven y la reacción del cantante fue ordenarle a su equipo que golpeara al joven, quien terminó con una herida de consideración en la cabeza.

“Me acerqué a tomarme una foto a lo cual el guardia me dio acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería, se los entregué y cuando se lo pasan a Santa Fe se porta de una forma agresiva a decirme que ya la cayera a la vrg… me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel a lo que contestó con maldiciones y que no me regresaría nada, me enojé y le contesté en cuanto me volteo él grita “Sobres de él”, me tiran caguamasos, me empiezan a golpear entre toda su banda, como pude salí de ahí eso sí, con la cabeza abierta, todo golpeado y sin celular”, fue el texto que escribió el joven agredido.

Santa Fe Klan realiza fiestas en su colonia de forma recurrente. Foto: IG: santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan se defiende y justica su actuar

En la misma publicación que hizo el joven, Santa Fe Klan realizó un comentario en el que señaló que actuó de tal manera por su seguridad ya que mencionó que el joven que lo denunció llevaba un machete entre sus prendas, además, dijo tener pruebas de que lo que dice es verdad y adelantó que en las próximas horas publicará un video para demostrarlo.

“Yo estaba dando fotos a todos los fans pero ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón, yo por eso me retiré del barrio”, escribió Santa Fe Klan.

Sante Fe Klan justificó su actuar en redes sociales. Foto: IG: bravoyums

Como era de esperarse, esta denuncia en contra de Santa Fe Klan tuvo una gran repercusión en redes sociales donde las opiniones se dividieron, pues hubo quien defendió al cantante y otros más al joven agredido, a quien le recomendaron llevar el caso a instancias legales por el robo y las agresiones, por su parte, el rapero todavía no publica el video que prometió y no ha salido a ofrecer nuevas declaraciones sobre este escándalo que podría escalar en los próximos días.

