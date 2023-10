FOTOS: Lisa presume visita a la casa de Frédéric Arnault y sorprende a BLINKS

Lisa de BLACKPINK ha sido relacionada con Frédéric Arnault desde hace unos meses, pero hasta el momento no han confirmado que estén saliendo. Sin embargo, ambos han sido captados juntos en más de una ocasión, por lo que los fans de la cantante tailandesa, quienes son conocidos como BLINKS, aseguran que ambos podrían ser son más que amigos.

Pese a que muchos seguidores de Lisa no están de acuerdo con sea cercana al millonario empresario, lo cierto es que esto no ha cambiado su relación, ya que recientemente habrían estado juntos nuevamente. De hecho, lo habrían presumido en sus redes sociales, de acuerdo con algunas imágenes.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Lisa estuvo en casa de Frédéric?

Según algunos internautas, recientemente Lisa de BLACKPINK publicó una foto en Instagram donde se observaba parte de la casa del hermano de Frédéric Arnault, por lo que ambos habrían estado juntos. Además, afirman que la intérprete de "MONEY" frecuenta a la familia del empresario desde hace meses, lo que podría confirmar que realmente están en una relación.

En las imágenes, se observa a Lalisa con diferentes atuendos, pero el que más llamó la atención de los usuarios es donde aparece con un pantalón de mezclilla, una chamarra y gorra de beisbol blancas, pues esta haría sido tomada dentro de la residencia del hermano de Frédéric en París, Francia. De hecho, señalan que por esta razón se quedó varios días en dicha ciudad.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Qué piensa BLINK de las fotos de Lisa?

Aunque no está confirmado que Lisa sale con el empresario francés, BLINK, nombre de su fandom, se ha mostrado a favor de que la cantante sea feliz y tome sus propias decisiones, pues mencionan que ya es mayor y puede hacer de su vida lo que le plazca.

"Si sale con él o no es su problema. Yo solamente quiero que sea feliz", "Solamente están confirmando lo obvio", "A mí me tiene muy decepcionado Lisa, la verdad", "No debería importarnos con quién sale o no sale. Es su vida privada" y "Está muy feo, pero ella sabrá", fueron algunas de las reacciones en la red.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

