“Todavía” de La Factoría: contén el parpadeo antes de leer la historia secreta detrás de la famosa canción

La Factoría es uno de los grupos de reggaeton más icónicos de los 90 y principios de los 2000. Puedo apostar que haz bailado y cantado a todo pulmón cada una de sus canciones, pero en especial el tema ‘Todavía’. Incluso, ahora, 20 años después del lanzamiento de la canción, sigue siendo una de las favoritas de los millennials que nunca pierden la oportunidad de bailarla en cada fiesta que la ponen.

Sin embargo, haciendo una investigación en Internet, me crucé con una historia secreta detrás de esta famosísima canción de este legendario grupo de los 2000 y cuando lo leas, no podrás creerlo. Pero a pesar de eso, 'Todavía' no dejará de ser una de tus canciones favoritas de La Factoría indispensables en tu playlist de Spotify.

Ahora sí, contén el parpadeo. ¿Estás listo para leer esta historia? Pues, según muchas teorías que existen en X, se dice que la canción ‘Todavía’ es un cover del tema ‘From the bottom of my heart’ de Britney Spears. Esta balada forma parte del álbum "One More Time" que la llevó a la fama mundial como la Princesa del Pop en los años 90.

Tras leer esto, me comencé a preguntar si todo era verdad, ya que ambas canciones están en idioma diferentes. Sin embargo, para ver la semejanza entre los dos temas es necesario adelantar la velocidad de "From the bottom of my heart" y sólo así se logra escuchar la similitud que existe entre estas dos baladas, ya que el ritmo y la letra... son casi idénticas.

Aunque esta teoría no ha sido confirmada por nadie, seguirá siendo solo un rumor de Internet. Lo que es sorprendente es que a pesar de ser un cover, ‘Todavía’ es una canción muy exitosa hasta estos días. Por otro lado, podría ser factible que esto sea cierto, ya que por esos años Britney Spears era una de las cantantes más populares a nivel mundial y no sería extraño que hayan tomado inspiración en ella para crear su tema.

