La Factoría responde a los señalamientos por la muerte de un perro en una de sus casas en Puebla, esta es su versión

La Factoría, grupo conocido por éxitos como "Perdóname", contestó a las acusaciones por presuntamente ocasionar la muerte de un perro que se quedó atado en la azotea de una casa en Puebla que supuestamente les pertenece. La agrupación de música urbana lanzó un comunicado en el que explicó que no tienen ninguna relación con los hechos, por lo que se deslindaron de este fatídico caso de violencia animal.

Hace unos días, en rede sociales se difundió un video en el que se documentó cómo un can de la raza bulldog inglés perdió la vida al quedar amarrado en la azotea de una vivienda en Lomas de Angelópolis, Puebla. Presuntos vecinos del lugar difundieron que la residencia le pertenecía a los integrantes de La Factoría, por lo que la información se hizo viral en redes sociales rápidamente, ya que los acusaron de maltrato animal y pedían justicia para el perrito.

La Factoría desmiente que el perro era de sus integrantes

Este martes, los intérpretes de "Todavía" compartieron en sus cuentas oficiales un comunicado en el que desmintieron que fueran dueños del perro que perdió la vida. Asimismo, aclararon que no han venido ha México desde hace mucho tiempo y que la residencia oficial de la agrupación está en Colombia, por lo que se deslindaron del caso que ha causado indignación en redes sociales y lamentaron el suceso con el animal.

La Factoría no tiene relación con el caso de maltrato animal IG @grupolafactoria

“A través de este comunicado expresamos que no tenemos ningún vínculo con los hechos acontecidos en México, con la mascota que desafortunadamente falleció. No pisamos territorio mexicano desde hace muchos años (...) La noticia que corre por las redes sociales relacionada con maltrato animal de parte de integrantes de La Factoría no guarda relación con esta cuenta y nuestra agrupación. No vivimos en México”, se puede leer en el desplegado que colocaron en Twitter e Instagram.

En tanto, sobre el caso, la Secretaría del Medio Ambiente de Puebla lanzó un comunicado en el que indicó que estaba investigando lo sucedido con la mascota. "Respecto al reporte sobre la muerte de un perro raza Bulldog inglés, en la zona de Lomas de Angelópolis, informamos que a través del Instituto de Bienestar Animal Puebla (IBAPuebla), puntualmente brindó asesoría a los reportantes. De manera paralela, el IBAGobPue mantuvo estrecha comunicación con las autoridades ministeriales competentes para proporcionar la información compartida por los testigos, además pone a disposición la realización de la necropsia correspondiente”.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el delito por la muerte del perrito, pues hay que recordar que en México se considera maltrato animal el causar sufrimiento a un ser o mascota hasta causarle la muerte.

