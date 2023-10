Detienen a Britney Spears por conducir a exceso de velocidad y sin ningún cuidado

La polémica se mantiene como una constante en la carrera y vida personal de Britney Spears, pues luego de generar preocupación entre sus fans por un peligroso baile con cuchillos se dio a conocer que la cantante fue detenida por conducir a exceso de velocidad y sin licencia, por lo que recibió una fuerte multa que deberá pagar antes de una determinada fecha para evitar una mancha en su expediente.

En medio del escándalo por sus publicaciones en redes sociales y su divorcio con Sam Asghari, la “Princesa del pop” se encuentra de nuevo en el ojo del huracán debido a los problemas que enfrenta con la justicia. De acuerdo con el portal TMZ, la también actriz fue detenida por un oficial del condado de Ventura, California, en septiembre pasado al conducir a exceso de velocidad su Mercedes Benz blanco.

Detienen a Britney Spears por conducir a exceso de velocidad. Foto: IG @britneyspears

La cantante hizo caso a las indicaciones del oficial cuando le solicitó detenerse y los oficiales le dieron una advertencia, sin embargo, fue acreedora a dos infracciones por conducir sin licencia y sin comprobante de seguro. Por ello, señala el ya mencionado medio, la intérprete de “Toxic” deberá pagar una multa de mil 140 dólares, el equivalente a poco más de 20 mil pesos mexicanos, antes del 24 de octubre para evitar una mancha en su expediente.

Britney Spears preocupa a sus fanáticos

Esta no es la primera vez que la cantante tiene problemas al momento de conducir, pues en 2022 se reveló que buscó ayuda cuando su automóvil se quedó sin gasolina mientras viajaba en la carretera, algo que pudo haber provocado un accidente. Aunque en aquella ocasión no se enfrentó a las autoridades, una vez más preupcuó a sus fanáticos que no dudaron en expresarle su apoyo sin importar las circunstancias.

Britney Preocupa a fans por baile con cuchillos. Foto: IG @britneyspears

A esto se suman sus más recientes videos compartidos en Instagram en los que realiza un peligroso baile usando cuchillos, aunque la voz de “Gime More” aclaró que se trataba de material de utilería y que no eran reales el sonido generó dudas entre sus seguidores. Por esto motivo, algunos de ellos llamaron a la policía para asegurarse de que todo estaba bien con ella luego de la coreografía que realizó.

"Sé que asusté a todo el mundo con el último post, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop de Los Ángeles", se lee en el mensaje que compartió Britney Spears luego de que la policía acudiera a su casa y aseguró que inspiró su coreografía en el baile que Shakira realizó para su presentación en los MTV VMAs.

SIGUE LEYENDO:

Britney Spears comparte foto con misterioso hombre tras anunciar su divorcio de Sam Asghari

Britney Spears asegura que solo trató de imitar a Shakira al bailar con cuchillos: "no son de verdad"