Bruce Willis empeora, ya no puede hablar ni leer tras su diagnóstico de demencia

Las noticias sobre el estado de salud de Bruce Willis son desalentadoras, ya que recientemente un amigo del actor dejó ver que tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, ha perdido la capacidad de hablar y de leer. Después de que se diera a conocer esta actualización sobre cómo se encuentra el protagonista de películas de acción, sus fans están preocupados, pues aparentemente la enfermedad avanzó muy rápido en tan solo 8 meses.

Fue en febrero del 2023 que su familia informó por medio de redes sociales que el protagonista de "Duro de matar" se retiraba del medio artístico debido a que fue diagnosticado con demencia frontotemporal (conocida como FTD), la cual es un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, lo que provoca fallas en el lenguaje y también afecta la personalidad de las personas que lo padecen.

Bruce Willis se retiró en febrero del 2023 debido a su enfermedad IG @buuski

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis?

Recientemente, el guionista y director Glenn Gordon Caron, quien también es amigo del actor de Hollywood, dio una entrevista a medios de comunicación estadounidenses, en la que dio detalles de la salud de Willis, de 68 años. Lamentablemente sus declaraciones fueron poco alentadoras, pues destacó que la estrella de películas de acción ya no puede hablar, ni leer, debido a que su condición no se lo permite, incluso destacó que siente que aveces no lo reconoce.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él ya casi no habla, solía ser un lector voraz y ahora no lee", recalcó el director de películas, quien manifestó que intenta visitarlo por lo menos una vez al mes y estar en contacto con la familia, por lo que ha visto su cambio. "No siempre soy tan bueno, pero lo intento y hablo con él y su esposa y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores. Me he esforzado mucho por permanecer en su vida".

"Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él", apuntó Glenn Gordon, para después agregar que en su percepción el protagonista de "El Quinto Elemento" ya no está contento. "Él amaba la vida y... simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido".

Bruce Willis habría perdido la alegría de vivir IG @emmahemingwillis

La enfermedad de Bruce Willis también afecta a la familia

Hace unas semanas, su esposa Emma Heming rompió el silencio y reveló que lo difícil que ha sido para ella y sus hijas Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 9, enfrentar la enfermedad de Bruce Willis. “Es duro para la persona diagnosticada y también es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, ni para mí, ni para nuestras hijas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”, destacó. En tanto, el actor ha recibido el apoyo de su esposa, y también de su ex Demi Mure, y sus hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah.

SIGUE LEYENDO:

Es la última película de Bruce Willis en Netflix antes de tener daño cerebral y es un rotundo éxito: TRÁILER

Tallulah, hija de Bruce Willis, escribe conmovedora carta al actor hollywoodense: “tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir”