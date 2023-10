¿Nicola Porcella deja la actuación? Este es el negocio en México dónde invertirá sus ahorros

La vida de Nicola Porcella está navegando por aguas calmadas, donde el ex integrante de La Casa de los Famosos disfruta de cada momento en que se deja llevar por cada oportunidad que le llega para triunfar. Como un ser agradecido con México y su gente, Nicola sabe muy bien que está dispuesto a trabajar de sol a sol para satisfacer a sus "Nicolitas", incluso aunque éstas a veces se salgan de control y le hagan sentir un poco acosado.

Esta misma responsabilidad con su labor de actor, lo ha hacho reflexionar en el proyecto que Juan Osorio le invitó con la telenovela "El amor no tiene receta", melodrama que también requirió a Wendy Guevara y donde ésta se negó a participar, algo que NIcola le recriminó recientemente.

Ante esto, el actor peruano ha decidido quedarse en México a radicar de forma definitiva. Por lo tanto y para sumar a su labor en la pantalla, Nicola Porcella decidió diversificar su actividad profesional y emprender como empresario.

Nicola Porcella está listo para comenzar grabaciones con Juan Osorio. Foto: Especial

Nicola Porcella tendrá su restaurante

Mientras atendía a medios de comunicación y participaba de un evento, Nicola reveló que, sumado a la actuación, incursionará en el mundo de los restaurantes, algo sobre lo que reflexionó al recordar su pasado en Perú.

"Van a encontrar comida peruana en mi restaurante y a mí, por supuesto. La verdad que lo estoy haciendo con mucho amor, en un momento de mi vida tuve muchas oportunidades y no las aproveché y este es el momento en que quiero aprovechar, capitalizar cosas y seguir creciendo no sólo en el ámbito televisivo, para mí el más importante", comentó.

Para rematar esto, añadió que: "Para mí, juntarme con la gente correcta para abrir este restaurante es como un sueño, estoy súper contento y queremos traer un poquito de Perú para acá pero mezclado con México".

Sin dejar alguna duda, Porcella también comentó que tiene sus papeles en orden para laborar en nuestro país.

"Yo tengo permiso para trabajar acá, tengo mi residencia, todo está en orden, lo último que haría es algo que no esté bajo la ley, duermo tranquilo", dijo.

Sí buscará la nacionalidad mexicana porque le salvaron la vida aquí

Un tema recurrente para Nicola Porcella es si buscará nacionalizarse mexicano. Ante esto, "El Novio de México" indicó.

"Sí buscaré la nacionalidad mexicana, es súper importante para mí porque yo me quedo a vivir acá, hay que ser real, honesto, yo me quedo a vivir en México porque me dio algo que hace tiempo no sentía que es esa pasión de volver a hacer lo que me gusta, ir a un evento y sentir el cariño de la gente",

Agradecido con las mexicanas que le apoyan todo el tiempo, Nicola confesó la razón que le hace quedarse en México, algo que tiene que ver con su propia vida.

"Hasta las lágrimas te saca la gente cuando te dicen: 'Nicola, me salvaste la vida' y yo les digo 'no, me la salvaron ustedes'. La gente en México me salvó la vida y no se dan cuenta, yo quiero quedarme en México y justo mañana tengo que ir al Consulado a ver unos papeles, pero preguntaré qué se requiere, pero paso a pasito", indicó también sobre la idea de naturalizarse.

Viajará de vacaciones con su hijo

Para rematar la plática, Nicola adelantó que este fin de años se lo dedicará a su ser más querido: su hijo. Por lo tanto, ya tiene planes para pasar la Navidad juntos y luego una sorpresa para 2024.

"Mi hijo está en Perú pero se viene de vacaciones en diciembre y nos vamos a un viaje los dos para pasar Navidad juntos. De ahí se quedará 3 meses porque vamos a ver si se acostumbra (a México), tampoco quiero forzarlo. Se queda 3 meses con su mamá, ya estoy viendo el departamento y todo viendo el tema de mi mamá también, porque sí quiere venir pero no sabe", precisó.

