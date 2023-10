Lola Lolita en traje de baño rosa rompe el otoño con sus mejores pasos de baile

Los influencers se han convertido en una pieza clave para la industria de la moda, pues gracias a su alcance y popularidad a nivel mundial fanáticos siguen de cerca su estilo dispuestos a replicarlo. El otoño no ha sido la excepción y para aquellos que planean vacaciones en la playa los trajes de baño aún tienen un fuerte significado y Lola Lolita es una de las creadoras de contenido que posee el ideal para un look divertido y lleno de color.

Aunque Lola Moreno, como es el nombre de pila de la influencer, veía creer su popularidad en TikTok gracias a su talento en el baile realizando algunos de los complicados trends fue gracias a un meme que logró hacerle viral de inmediato y su carrera despuntó prácticamente de la noche a la mañana. Algo de lo que habla en su documental “Las reinas de TikTok” sobre ella y su hermana, Sofía Surferss que también es creadora de contenido.

Traje de baño colorido y sexy de Lola Lolita. Foto: IG @lolalolita

Ha sido tal el impacto de Lola Lolita, como la conocen sus seguidores, que se le ha visto junto a celebridades como Shakira, Rosalía, Sebastián Yatra y Becky G compartiendo cámara en la famosa plataforma de videos. Además, ha demostrado su talento en las pasarelas como modelo en la Semana de la Moda en París junto a famosas como Eva Longoria.

Looks playeros de Lola Lolita

La tiktoker española, de 21 años, disfruta de los días soleados y por ello el verano destaca como su temporada favorita del año gracias a que le permite presumir su extensa colección de bikinis y mostrar más de su experiencia en la moda. Entre los favoritos de sus seguidores destaca aquel con colores naranja, azul y rosa que tiene una textura aterciopelada, aunque se trata de un diseño clásico triangular posee el toque sexy que la caracteriza.

Lola Lolita con traje de baño romántico y sexy. Foto: IG @lolalolita

Para quienes planean un viaje a la playa durante otoño y buscan un look romántico, el traje de baño que lució la influencer en color morado con toques rosas es lo ideal. La prenda tiene un diseño rectangular en el sostén que brinda mayor comodidad, aunque no deja de lado la sensualidad gracias a su diseño con transparencias, encaje y olanes que aportan lo tierno al igual que las trenzas con las que complementó el look.

Si lo que se desea es algo más arriesgado, el traje de baño de Lola Lolita con un efecto brillante es lo ideal al momento de disfrutar de una fiesta en la playa. El traje de baño tiene un escote profundo y con delicadas cintas, la influencer lo combinó con un moño gigante para su peinado recogido y joyería dorada, así como un maquillaje en tonos rosas que resalta su belleza natural.

Traje de baño brillante de Lola Lolita. Foto: IG @lolalolita

