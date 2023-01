Frente al espejo, Ninel Conde enamora con entallado mini vestido rojo

Ninel Conde elevó la temperatura en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió un espectacular outfit rojo pasión que remarcaba todas y cada una de las curvas de su curvilínea silueta por lo que “El Bombón Asesino” demostró por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de la farándula pese a sus 46 años de edad.

Este candente video de Ninel Conde fue difundido a través de las historias de su perfil oficial de Instagram y sus objetivos fueron deleitar la pupila de sus miles de admiradores y presumir el espectacular outfit que eligió para acudir a la fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos más allegados.

Para esa grabación, Ninel Conde posó frente a un espejo ubicado dentro de su lujosa habitación y fue así como pudo presumir un espectacular mini vestido de color rojo pasión, el cual, debido a lo entallado de dicha prenda, le permitió presumir todas y cada una de las curvas de su estilizada figura, la cual, ha logrado mantener gracias a una rigurosa alimentación y extenuantes rutinas de ejercicio desde el gimnasio.

Cabe mencionar que, dicha prenda tenía un escote más que pronunciado, por lo que pudo lucir sus encantos en todo su esplendor, asimismo, el vestido rojo pasión de Ninel Conde se destacaba por tener un cintillo en la zona de la cintura, por lo que la modelo pudo presumir en especial esta zona de su cuerpo y para complementar su arrollador look, la actriz y cantante calzó unas zapatillas de tacón sumamente algo.

Pese a que el video en cuestión de Ninel Conde fue difundido a través de sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas para “El Bombón Asesino”.

Ninel Conde presumió su espectacular outfiut en una fiesta. Foto: IG: ninelconde

“Chulada de mujer”, “Como los buenos vinos”, “Todo un bombón”, “La reina de la sensualidad”, “La más guapa de todas”, “Simplemente espectacular” y “Tan bella como siempre” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde, quien hace apenas el pasado domingo regresó de unas vacaciones en la zona nevada de Wyoming donde disfruto de todas las actividades recreativas como si fuera una auténtica niña.

Ninel Conde lista para triunfar en OnlyFans

“El Bombón Asesino” debutó en OnlyFans hace apenas unos cuantos meses atrás y por ello desafortunadamente no logró entrar dentro de la lista de las mexicanas más lucrativas de la mencionada plataforma, pero este 2023 será diferentes y por ello deberá esforzarse al máximo para pelear por el título de “La Reina de OnlyFans”, no obstante, esto no será una tarea sencilla pues su competencia son figuras de la talla de Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz, tan solo por mencionar algunas.

Ninel Conde podría pelear por el título de "La Reina de OnlyFans". Foto: IG: ninelconde

Es importante señalar que un favor que tiene a su favor Ninel Conde es que es una de las celebridades que más ha innovado para realizar sus candentes sesiones de fotos de OnlyFans, por lo que tiene los elementos suficientes para poder alzarse como una de las máximas figuras de la plataforma surgida en Inglaterra.

