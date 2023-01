Elianis Garrido: 5 fotos en donde derrite a sus seguidores con su abdomen perfecto

Una de las actrices favoritas de origen colombiano, sin duda alguna es la siempre bella Elianis Garrido quien ganó popularidad luego de convertirse en el “dolor de cabeza” de Carmen Villalobos en la serie “Sin senos sí hay paraíso” y en “El Final del paraíso”, en donde la primera fue una malvada narcotraficante mientras que quien dio vida a “Catalina Marín” era una policía que combatía.

Desde entonces, Elianis se ha convertido en una de las actrices favoritas no solo de los colombianos sino de toda latinoamérica pues además de una gran artista, la barranquillera se ha convertido en una inspiración para sus seguidores, pues poseé uno de los mejores cuerpos y el abdomen más perfecto.

Foto: IG @elianisgarrido

Logra el abdomen como el de Elianis

Y es que, Elianis siempre ha compartido que su estilo de vida no es algo que haga por moda, sino para convertirse en mejor persona y no solo fortalecer su cuerpo sino su mente.

Foto: IG @elianisgarrido

Eso sí deja bien claro que si tu deseas lograr un cuerpo como el de ella, no es algo que logres en un día, un mes o bien, en un abrir y cerrar de ojos ya que ella tiene 18 años haciendo ejercicio; además Elianis asegura que para ella no es una moda sino un acto de amor propio.

Foto: IG @elianisgarrido

Elianis asegura que no es necesario ir a un gimnasio, esto para que no existan pretextos de no tener dinero para una mensualidad, pues ella llegó a entrenar en parques y lugares públicos, así que si este 2023 tu propósito es lograr un abdomen tan perfecto como el de la barranquillera, no hay pretextos debes ser constante y fiel a tus metas e ideales.

Foto: IG @elianisgarrido

¿Quién es Elianis Garrido?

Nació un 26 de octubre de 1985, pero fue en el año 2012 que Elianis Garrido se lanzó a la fama gracias a su participación en el reality show “Protagonistas de Nuestra Tele” para la cadena RCN de la televisión colombiana.

Para 2015 la barranquillera tuvo su primer papel importante en las telenovelas, los proyectos de telenovelas para Elianis Garrido siguieron y siguieron; sin embargo, pese a que aquella participación en el reality show antes mencionado la catapultó a la fama también se convirtió en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Y es que la ahora actriz contó en entrevista para “Don Francisco” que al haber sido expulsada de aquel proyecto luego de sufrir un ataque de ansiedad y un episodio de agresividad, mismos que no le da orgullo recordarlo, se dio cuenta que era una de las personas más odiadas en su país; afortunadamente esto quedó en el pasado y ahora es una de las actrices más queridas de Colombia.

Cabe señalar que además de actriz, Elianis Garrido antes de saltar a la fama trabaja como bailarina y abogada, así como lo lees, esta curvilínea barranquillera se graduó de la carrera de Derecho en el año 2009 en la Universidad Autónoma Caribe de Barranquilla, Colombia.

