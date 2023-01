De esta manera, exparticipante de MasterChef Celebrity se salvó de ser parte del clan Trevi-Andrade

Una de las exparticipantes de MasterChef México, que logró ubicarse entre las finalistas del famoso reality show gastronómico fue Lorena Herrera, quien demostró al igual que Alejandra Ávalos y Arturo López Gavito sus habilidades culinarias, aunque finalmente el vencedor fue Ricardo Peralta.

Pero más allá de su paso por este programa de televisión, la actriz y modelo originaria de Mazatlán, Sinaloa, cuenta con una larga carrera en el mundo del espectáculo que inició en los años 80, tras participar en varios concursos de belleza como "Señorita Univision", que llamarían la atención de productores tanto de cine como de televisión, y que más tarde la invitarían a ser parte de diversos proyectos, como la película Los mayates atacan (1987), con la que debutó.

También fue parte de diversas sexycomedias No me las des llorando que no te las pedí gritando, ¿Hembra o macho?, La fichera mas rápida del oeste, entre otras. Incluso se lanzó como cantante en 1996 con el tema Soy, y aunque por un tiempo se alejó, la modelo regresó a la escena musical con la canción Masoquista, en 2015, aunque en el canto realmente nunca logró brillar.

¿Víctima del clan Trevi-Andrade?

En los inicios de su carrera, Lorena realizó un casting para Sergio Andrade, en un hotel ubicado en la colonia Roma de la hoy CDMX, por lo que pudo haber sido otra de las víctimas del también compositor veracruzano, quien le aseguró que la haría famosa. Además, Gloria Trevi le propuso realizar otro, en el que no solo tendría que mostrar su talento escénico, sino también salir desnuda.

La cantante de Yo Viviré, Plastik y Freak en un primer momento no aceptó, ya que le pareció muy extraño, pero después se animó a ir, aunque decidió no desnudarse, lo que causaría que la expareja de Trevi no representara ni impulsara su carrera, así lo dio a conocer durante una entrevista con Cristina Saralegui.

Pero no todo quedó ahí, ya que pasado un tiempo, la volvieron a buscar para que firmara un contrato cuyo objetivo era lanzarla con una imagen "explosiva" y "súper sexy" que finalmente tuvo Gloria Trevi. Además, reveló que hubo dos personas que fueron clave en su vida para no caer en las manos de ese clan: Jaime Moreno, su expareja, y Blanca Estela Limón.

Gracias a las advertencias que le hicieron respecto del productor, quien junto con Trevi, estuvo en la cárcel tras ser acusado de reclutar a menores de edad para formar una red de explotación sexual, fue que logró librarse de ser una víctima más. Actualmente, la cantante de Todos me miran y el músico mexicano enfrentan una nueva demanda por corrupción de menores en Estados Unidos. Cabe recordar que Gloria consiguió su libertad en 2004, mientras que el productor mexicano en 2007.

Seguir leyendo:

Lorena Herrera arrasa en redes con sensual conjunto transparente en final de MasterChef

Así reaccionó Lorena Herrera a la demanda de Lucía Méndez contra Sylvia Pasquel y Laura Zapata

Lorena Herrera: 3 fotos que la confirman como la más bella de MasterChef Celebrity