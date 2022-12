Lorena Herrera y la fuerte confesión sobre su vida íntima: "No fluyen las cosas"

Lorena Herrera se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una fuerte confesión sobre su vida íntima pues resulta que la actriz, cantante y modelo originaria de Sinaloa confirmó que perdió la libido por cambios hormonales, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema, es importante mencionar que esta situación que enfrenta Lorena Herrera ya había sido expuesta dentro del reality show de Netflix llamado “Siempre Reinas”, donde la actriz confesó que dicho problema le había generado dificultades en la cama con Roberto Assad, con quien está casada desde hace casi dos décadas, no obstante en ese entonces la actriz descartó alguna alteración física y solo se concentró en tratar de revivir la llama de la pasión con algunos cuantos juguetes y disfraces, no obstante, recientemente confirmó que la falta de apetito sexual es por los cambios hormonales propios de la edad que está experimentando.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando” donde Lorena Herrera confirmó que actualmente experimenta cambios hormonales que le han bajado la libido de manera considerable y confesó que en un inicio dicha situación le provocó problemas con Roberto Assad pues él creía que la modelo le rehuía.

“Yo empecé a pasar por una situación hormonal de tener una libido baja y eso, pues si tienes una pareja, pues obviamente no están fluyendo las cosas como venían siendo y cuando pasó, por eso no se lo dije a mi marido y pues él decía ‘¿por qué me rehúye? ¿por qué no quiere?’”, señaló Lorena Herrera.

En otro momento de la entrevista, Lorena Herrera señaló que pese al mal momento que atravesó en su relación por sus cambios hormonales, lograron superar dicha situación pues su matrimonio no solo está basado en el sexo.

Lorena Herrera aseguró que su relación con Roberto Assad no solo se basa en el sexo. Foto: Especial

“Yo no se lo quería decir, yo trataba de encontrar el por qué no estaba siendo la misma, pero mira, la relación que yo tengo con Roberto va más allá de tener sexo o no. Ya vamos a cumplir 19 años juntos y es una relación basada, principalmente, en la aceptación del uno del otro, hay un respeto tremendo y el amor es inmenso, más allá de cualquier cosa”, refirió la finalista de MasterChef Celebrity.

Cabe mencionar que, Lorena Herrera no reveló si se sometió a algún tratamiento para tratar de revertir esta situación, no obstante, reiteró que por ahora todo está muy bien entre ella y Roberto Assad, así como en su vida profesional pues su participación en “Siempre Reinas” y “MasterChef Celebrity 2022” la volvieron a poner en el mapa y le comenzaron a llover ofertas para iniciar el 2023 llena de trabajo.

