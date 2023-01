Irina Baeva se va de México tras "ruptura" con Gabriel Soto

En las últimas semanas la supuesta "ruptura" de la actriz Irina Baeva con el galán de telenovelas, Gabriel Soto, ha puesto a la pareja en el ojo del huracán, y hasta el momento ninguno ha confirmado que su compromiso haya terminado, sin embargo, la guapa modelo originaria de Rusia se dejó ver fuera de México y sin su prometido, lo que podría ser una señal más de que entre ellos todo terminó.

Aunque son muchos los periodistas de espectáculos que han destapado que la pareja rompió su relación hace algunos meses, también se ha dado a conocer que Baeva se niega a entregarle el anillo de compromiso a Soto, pues tiene la esperanza de regresar con el famoso actor, a pesar de que al exesposo de la actriz Geraldine Bazán ya se le relaciona con la bella actriz colombiana Sara Corrales.

La pareja se comprometió en enero del 2021. Foto: IG @irinabaeva

Irina Baeva se va de México

La estrella de telenovelas no ha dado declaraciones al respecto de la "ruptura" con Soto, sin embargo, los medios afirman que todo se debe a un contrato con su televisora, lo que no les permitiría revelar que ya no están juntos por sus compromisos laborales, pero desde su viaja a Qatar, a la actriz se le ha visto viajar sola a diversos lugares, y así lo dejó ver en sus redes sociales, pues compartió fotos desde la ciudad de Nueva York.

En sus historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con 3.7 millones de fans, Irina publicó una serie de postales de sus días en la ciudad estadounidense. Con fotos de los atractivos turísticos más populares de la llamada "Gran manzana" y de las degustaciones de comida de las que ha disfrutado, la guapa rusa de ojos azules deja ver que ha continuado con su vida y que no hará caso a los rumores.

La bella actriz, de 30 años, también mostró que cambio de look, pues ahora se luce con una cabellera más larga, quizás un cambio de imagen para renovarse ahora que comienza el 2023, año en el que se esperaba que la pareja llegara al altar luego de comprometerse en enero de 2021, y de posponer su boda por motivos de la pandemia del Covid-19, y después por compromisos laborales de ambos.

La actriz está en Nueva York. Foto: IG @irinabaeva

Baeva y Soto se conocieron en 2016 al trabajar en la telenovela "Vino el amor", aunque el inicio de su relación se dio entre rumores de infidelidad por parte del actor, pues estaba casado con Geraldine Bazán, con quien estuvo por 10 años y tuvo dos hijas, Elisa Marie y Alexa, con quien se dice que la actriz no creo una relación, lo que habría afectado en su compromiso con el protagonista de telenovelas.

La guapa rusa dio detalles de su paseo por la ciudad estadounidense. Foto: IG @irinabaeva

