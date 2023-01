Michelle Salas reaccionó al nuevo romance de Luis Miguel con Paloma Cuevas

El romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas ha dado mucho de qué hablar, debido a que todo lo han mantenido con hermetismo, sin embargo, la que reaccionó al noviazgo de su papá fue Michelle Salas, quien recientemente fue captada por un grupo de periodistas, que le preguntaron sobre su opinión al respecto, la joven modelo, a pesar de que dijo pocas palabras fue contundente, y mostró que aunque tiene problemas con su progenitor, aún le tiene aprecio.

Desde que se dio a conocer las imágenes en las que se ve a la diseñadora y a "El Sol de México" paseando por Madrid, España, los reporteros y medios de espectáculos no han parado de recopilar información sobre su presunto romance. Además de seguir cada paso de la pareja, también han consultado a amigos y familiares, ésta vez llegaron hasta Michelle, la hija mayor del intérprete de "La incondicional", quien también es primogénita de Stephanie Salas.

Así reaccionó Michelle Salas al noviazgo de su papá Luis Miguel

La modelo, de 33 años, reside en Madrid, al igual que la supuesta novia de su padre, así que la revista Hola España fue a consultarle sobre lo que piensa acerca de la relación que tiene "Luismi" con Paloma Cuevas, quien es exesposa del mejor amigo del cantante Enrique Ponce. La también bisnieta de Silvia Pinal sólo se limitó a contestar “es una gran mujer”, pues se sabe que a Michelle no le gusta verse involucrada en los temas del intérprete.

Michelle Salas dice que Paloma Cuevas "es una gran mujer" IG @palomacuevasofficial

Además, es sabido que desde hace algunos años Michelle Salas se distanció de Luis Miguel, sin embargo, esto no es pretexto para que la también influencer solo tenga buenos pensamientos para él, ya que cuando se le preguntó si les desea felicidad, respondió: “fenomenal”. Aunque sus respuestas fueron cortas, dejaron claro que la modelo no tiene ningún rencor contra su papá, con el que ha tenido una relación complicada desde que nació, ya que, hay que recordar que no la reconoció hasta que era mayor.

Michelle Salas es fruto del romance que Luis Miguel tuvo con Stephanie Salas en su juventud. A pesar de que tuvo un acercamiento a su padre, después de que se estrenó la última temporada de su serie en Netflix, volvieron a tener problemas. A diferencia de su relación con "El Sol", con su madre es muy cercana y hasta convive con el novio de esta que es Humberto Zurita, ya que se ha ido de viaje junto a ellos.

En tanto, Luis Miguel ha tratado de mantener sus relaciones sentimentales alejadas de las cámaras, pero ahora que está con Paloma Cuevas, se han convertido en el centro de atención, ya que además de ser la exesposa de su amigo, también era la madrina de uno de su hijo Miguelito, fruto de su noviazgo con Aracely Arámbula, con la que también tuvo a Daniel y que tiene una convivencia constante con Michelle, pues ambas han dicho cuanto se aprecian.

Michelle Salas se alejó de Luis Miguel Foto Especial

Michelle estudió diseño de modas en Estados Unidos y en su corta carrera ha colaborado con importantes marcas como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger. A pesar de que tiene una familia es muy famosa, pues su abuela es la actriz Sylvia Pasquel y su tía Alejandra Guzmán, decidió probar suerte en otra industria; de igual forma, se ha mantenido alejada de los escándalos de su padre, pues pocas veces habla de él.

