Luis Miguel se peleó con Enrique Ponce, exesposo de su novia Paloma Cuevas: esto es lo que se sabe

El conflicto entre Luis Miguel y Enrique Ponce escaló en los últimos días, pues según el conductor Fabián Lavalle, el cantante y el exesposo de Paloma Cuevas, actual novia de "El Sol de México", se pelearon en un lugar público. Las declaraciones han causado mucha intriga entre los fanáticos quienes se pregunta cómo sucedió este encontronazo entre los antiguos amigos, ya que hay que recordar que el español era muy cercano al artista, que hoy sale con la que fue su pareja.

La relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas sorprendió a muchos debido a que se conocían desde hace tiempo, pues la diseñadora era esposa de Ponce, quien fue gran amigo del cantante y también su compadre, ya que junto con su ahora exesposa fueron padrinos de Miguelito, su hijo mayor con Aracely Arámbula. Según los medios españoles, el torero ya no tienen ninguna relación con el intérprete de "La incondicional", ni tampoco con la española.

Luis Miguel y Enrique Ponce se pelean

Fue el presentador Fabián Lavalle quien durante su participación en el programa Hoy reveló que un paparazzi logró captar el encuentro entre "Luismi" y Ponce en un lujoso restaurante de Madrid, España, país en el que se le ha visto pasear últimamente con Paloma Cuevas, reforzando los rumores de su romance y posible compromiso. Según dijo el comunicador, el experto en toros no quiso que el intérprete se le acercara por lo que comenzaron una discusión.

Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen un noviazgo desde el año pasado Foto: Especial

En tanto, medios españoles pusieron en duda la veracidad de sus palabras, por eso el matutino Telecinco consultó a Lavalle sobre este hecho. El conductor mexicano dio más detalles al respecto y aseguró que fue Luis Miguel quien se intentó acercar a Ponce, sin embargo, esté se negó a tener alguna interacción. De acuerdo al informante, el exesposo de Cuevas azotó su mano sobre la mesa y provocó que su copa de vino ensuciara al intérprete de "La Bikina".

"Esto es verídico. Estaban en un restaurante de los más famosos de Madrid. Se ven y el encontronazo es terrible porque el que quiso acercarse fue Luis Miguel y Enrique Ponce reaccionó de una manera brusca y diciendo 'no te me acerques'", destacó Fabián Lavalle, quien insistió que los hechos sí ocurrieron pero que la seguridad del cantante de "Si no supiste amar" obligó al reportero a borrar las imágenes.

"Se ve como si fueran a tener, por parte de Enrique Ponce, una bronca con Luis Miguel. Se meten los miembros de seguridad, los separan y termina todo manchado. La gente de Luis Miguel ve que están grabando. Agarran al comensal y le quitan todo. Paloma Cuevas quiso intervenir para calmarlos a los dos y Ponce dijo 'contigo quiero hablar menos'", relató el comunicador al programa español, que transmitió la entrevista para tener la información de primera mano.

Luis Miguel y Enrique Ponce eran amigos Foto: Revista Hola

En tanto, la emisión "El programa de Ana Rosa" también mostró información publicada por la revista Semana, que constantemente está al pendiente de los movimientos de Paloma Cuevas y Luis miguel. El medio de comunicación aseguró que el conflicto entre el torero y el cantante, en realidad, nunca se produjo: "Esa pelea no existió", pero Fabián Lavalle ha invitado a los demás comensales que vieron la discusión que hablen al respecto.

SIGUE LEYENDO:

Luis Miguel: amigo de "El Sol" dice la verdad sobre su boda con Paloma Cuevas