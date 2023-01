Luis Miguel: amigo de "El Sol" dice la verdad sobre su boda con Paloma Cuevas

Desde hace algunos meses se ha dicho que Luis Miguel por fin llegará al altar con Paloma Cuevas. Ante estos rumores, los reporteros han estado buscando a las personas más cercanas a las celebridades, por lo que recientemente consultaron a Rafael Herrerías, amigo de "El Sol de México", quien contó la verdad sobre la presunta boda del cantante con la diseñadora española, de la cual todos se han mantenido muy herméticos.

En Venga la Alegría transmitieron una entrevista que le hicieron a Herrerías, quien manejó por muchos años la Plaza de Toros México, lo que le permitió conocer al torero Enrique Ponce, exesposo de Cuevas. Además, tenía una relación muy cercana con el intérprete de "La incondicional", así que los reporteros de espectáculos le preguntaron sobre las especulaciones sobre la posible boda entre las dos celebridades, quienes han sido captados juntos en diferentes ocasiones.

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se van a casar?

Al respecto, el amigo de "Luismi" destacó que quiere mucho a ambos, sin embargo, no cree que estén a punto de casarse, pues bromeó diciendo que hasta el momento no ha recibido alguna invitación a la unión matrimonial de la diseñadora y el cantante. "Yo no lo creo, o no me han invitado. Es lo que dicen, la verdad yo no puedo dar (declaraciones), a los dos los quiero muchísimo, cada quien por su lado. Si están juntos que les vaya muy bien a los dos", destacó ante las cámaras, sin confirmar la relación de las celebridades.

Sobre la polémica que ha desatado su relación debido a que Paloma era pareja de su amigo Enrique Ponce y madrina de su hijo Miguel, el empresario taurino destacó que ella está soltera, por lo que no ve ningún inconveniente. "Si estuviera casada yo estaría en contra, pero al final no es una gente casada. Yo soy amigo de los dos por lados separados no puedo echar porras, ni criticar", sentenció para deslindarse de cualquier problema con la ex pareja, que se divorció en 2021.

Asimismo, habló sobre la relación de Michelle Salas con el intérprete de "Hasta que me olvides" , quien se distanció de su papá después de que revelara intimidades de ella en "Luis Miguel, la serie" de Netflix. Rafael Herrerías dijo que los medios son los que han hecho más grandes las cosas, pues a pesar de que confirmó que la hija de Stephanie Salas no está cerca de él, dejó ver que no están juntos porque viven en diferentes países.

Paloma Cuevas es exesposa del amigo de Luis Miguel, Enrique Ponce Foto: Especial

"Ella está haciendo su vida, no requiere de él, más que por afecto. No está cerca de él como mucha gente lo está de sus padres. Lo que pasa es que ustedes (los medios) hacen las cosas más grandes. No están juntos, no viven juntos. Ella vive en un país y él en otro, esa es la causa", declaró el amigo de Luis Miguel, quien no quiso hablar sobre la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, la cual presuntamente le debe a Aracely Arámbula.

