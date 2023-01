Mauricio Ochmann se lanza como cantante ¿abandonará la actuación?

Al igual que muchas personalidades que han comenzado su carrera artística en el mundo de la actuación, Mauricio Ochmann decidió incursionar en la música como compositor y cantante, lo cual causó opiniones divididas en redes sociales, pues mientras algunos elogiaron su trabajo, otros aseguraron que preferían verlo como actor.

De hecho, así como hubo quienes aplaudieron el hecho de que el protagonista de "Reviviendo la Navidad" lograra concretar uno de sus sueños profesionales, existe quien considera que Mauricio Ochmann debería de centrarse en la actuación y en sus hijas.

Sobre esto, el exesposo de Aislinn Derbez señaló en exclusiva para "Ventaneando" que su actual pareja sentimental es muy comprensiva en lo que respecta a su papel como padre de famila, por lo cual no tiene inconvenientes en que él se vea con con las madres de sus hijas, con las cuales el actor conserva una excelente relación.

En exclusiva con el programa encabezado por Pati Chapoy, Mauricio Ochmann expuso que él empezó a ir a clases de canto por un proyecto personal que él mismo quiere encabezar, mismo que dio sus primeras raíces gracias a la inspiración que surgió en un momento en la ducha.

"El canto (lo) empecé a encontrar (como algo) que es muy terapéutico. De repente un día estaba yo en la regadera bañándome y empecé pa pa pa pa pa y dije '¿qué es esto?' bueno, me salí de la regadera y empecé a escribir, escribir y escribir y dije 'ah mira volví a escribir un poema', entonces se lo llevé a Ericka Bañuelos y me dijo 'no, acabas de escribir tu primera canción' y dije 'bueno ahora pues lo voy a compartir'", señaló Mauricio Ochmann.