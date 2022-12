Mauricio Ochmann reflexiona con la comedia en su nuevo papel donde interpreta a "Chuy"

Con 25 años de carrera, Mauricio Ochmann ha tenido oportunidad de interpretar distintos tipos de género, incluso cobró popularidad con las series de “El Chema” y “El Señor de los Cielos”, sin embargo, en los últimos años prefiere proyectos más ligeros, pero que tengan un mensaje profundo sobre el ser mismo.

La película se estrena el 20 de diciembre en la plataforma de Netflix Foto: Cortesía

Con esta filosofía escogió su nuevo proyecto, “Reviviendo la Navidad”, una comedia que trata el cuento clásico de la época con un giro distinto al presentar a “Chuy”, un hombre que lo tiene todo en la vida, pero está harto de lidiar con todas las cosas familiares, por lo que en plena cena abandona a todos sus seres queridos… El problema estará en que un “hado padrino” lo maldice a repetir dicho festejo hasta que entienda el verdadero significado de esta celebración.

“Desde que leí el guion me atrapó esta parte de rescatar la esencia porque mi personaje de alguna manera es la representación de ciertos sentimientos y emociones que han sido un poco perdidas o bloqueadas por las personas a través de los años y me pareció muy bonito”, detalló el actor.

Lo que más le gustó del proyecto es que lo siente honesto, porque al igual que “Chuy”, él ha pasado por distintas etapas en su vida que lo hicieron olvidar estos valores. Más porque su infancia no fue fácil al tener dos padres adoptivos, y luego al crecer, pasar por distintas adicciones. Sin embargo, poco a poco se alejó de todo eso y el convertirse en padre lo ayudó a reconectar con la Navidad.

En su casa el Árbol de Navidad lo puso desde noviembre, para que Kailani goce estas fechas a plenitud Foto: Cortesía

“Al igual que ‘Chuy’, de alguna manera tuve que reencontrar la Navidad cuando me convertí en papá por primera vez y me rescate a través de mi hija Lorenza. Fue conectar esta época con mi niño interior, por eso conecté cuando leí el guión con esa esencia, por eso me gustó esta historia y tratarla a través de la comedia, fue lo mejor”, recordó.