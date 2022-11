Sebastián Yatra: así reaccionó el cantante a los rumores de romance con Aislinn Derbez

Sebastián Yatra es uno de los cantantes favoritos de la industria ya que se ha ganado el corazón del público con su talento y simpatía tanto fuera como sobre el escenario, aunque esto no ha evitado que sea blanco de la polémica y esta vez dio de qué hablar por el supuesto romance que tiene con Aislinn Derbez con quien ha sido captado en más de una ocasión entre abrazos y muestras de cariño.

El cantante colombiano terminó su noviazgo con Tini Stoessel en 2020 y en julio de ese mismo año fue relacionado con Danna Paola, pues se dejaron ver más unidos que nunca luego de lanzar “No bailes sola” en colaboración. Aunque de inmediato pusieron fin a los rumores al señalar que compartían una gran amistad, lo que dejó claro que Yatra se mantiene soltero y enfocado en sus proyectos de trabajo con los que suma éxitos a su carrera.

Sebastián Yatra y Aislinn Derbez. Foto: IG @aislinnderbez

Aunque la controversia se presentó una vez más con Aislinn Derbez, por lo que no evitó ser cuestionado al respecto en un encuentro con los medios a su llegada en el aeropuerto de la Ciudad de México. El también compositor llenó de halagos a la hija del comediante mexicano Eugenio Derbez y entre risas señaló que entre ellos sólo existe una amistad.

“No es cierto, pero si la tuviera, sería muy afortunado, ella es lo máximo, solamente somos amigos, me cae súper bien; es una chica extraordinaria (…) Somos solamente amigos, pero me cae super bien y es una chica extraordinaria. Seguramente con quién esté o vaya a estar será muy feliz”, dijo en la entrevista retomada por “El Gordo y la Flaca”.

Así respondió Aislinn Derbez

Los rumores de romance surgieron luego de que la actriz de “A la mala” compartiera algunas fotografías junto a Sebastián Yatra en las que es evidente la complicidad y unión que existe entre ellos. Por ello, tampoco evadió los cuestionamientos sobre un nuevo noviazgo y de inmediato dejó claro que se encuentra soltera.

“¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente de estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo a cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero sin pareja”, dijo la actriz.

Aislinn Derbez anunció su ruptura con Mauricio Ochmann en marzo de 2020 luego de cuatro años de matrimonio y una hija en común, Kailani. Luego de más de un año decidió abrir una vez más su corazón y comenzó una relación con el fotógrafo e influencer Jonathan Kubben, con quien terminó en junio de este año.

Aislinn Derbez termina con rumores de romance. Foto: IG @aislinnderbez

