FOTOS | "Inmaculada": Aislinn Derbez vuelve a cautivar a sus seguidores envuelta en una sábana desde su cama

En las últimas semanas, Aislinn Derbez ha causado polémica en el mundo del espectáculo debido a la respuesta que uno de sus hermanos hizo a una de sus publicaciones en Instagram, donde la guapa actriz hizo gala de sus encantos posando en unas fotos semidesnudas, las cuales ella misma calificó como artísticas y en realidad están muy bien cuidadas, ya que no enseña nada de más.

No obstante, Vadhir Derbez no pudo evitar hacer un comentario sarcástico en torno a su post en el cual aseguró que le regalaría una pijama de Navidad para que ya no tuviera que despertar así todas las mañanas, pues el concepto de dichas imágenes era que la protagonista de "A la mala" siempre se veía despampanante cuando amanecía, lo cual, si bien es el sueño de toda mujer, sabemos que en realidad es un pequeño guiño de ironía.

Aislinn Derbez deslumbró a sus seguidores con sus increíbles ojos

Tras lo cual, la propia Aislinn Derbez fue cuestionada por la prensa de espectáculos, la cual le preguntó si sus hermanos solían ser así de celosos siempre o solo cuando subía fotos subidas de tono, a lo cual aseguró que ellos solo aparentaban ser de esa manera, pero que en realidad, no eran así, ya que cuando ella empezaba a salir con alguien, ellos eran los primeros en querer conocer al afortunado y apuntarse a incluirse en las citas.

Pero, ahora que nuevamente Aislinn Derbez compartió una serie de fotografías desde su cama, muchos de sus seguidores se preguntaron si nuevamente alguno de sus hermanos haría acto de presencia, aunque todo parece indicar que ninguno de los dos quiso causar polémica en esta ocasión, lo cual también posiblemente obedezca al hecho de que en esta ocasión las fotos son aún más tiernas que en la ocasión anterior.

En esta ocasión, las fotos de Aislinn Derbez fueron menos reveladoras

De hecho, esta vez, las fotos se centran prácticamente en el rostro de la exesposa de Mauricio Ochmann, con quien por cierto, mantiene una relación muy cordial a raíz de su separación, lo cual los ha llevado a seguir conviviendo y teniendo salidas a lado de su hija, la pequeña Kailani.

Aunque, volviendo a las imágenes, solo queda destacar, lo guapa que se ve la hija de Eugenio Derbez, quien guarda muchos rasgos faciales de su padre, pero con un toque femenino, lo cual hace que su cara tenga una belleza inigualable, tal y como si se tratara de toda una princesa mexicana.

Y ya que el humor no podía faltar, Aislinn Derbez decidió ponerle un toque picante a la descripción de sus fotografías, la cual dice: ¿Qué creen?, otra vez desperté así, después de 23 horas de vuelos, con el horario al revés, sin jet lag (descompensación horaria), fresca, inmaculada…(los envidiosos dirán que es de la misma sesión del otro día)".

¿Te gustan las fotos de Aislinn Derbez?

