¿Le fue infiel? Aislinn Derbez revela por primera vez la verdadera razón de su divorcio de Mauricio Ochmann

Considerados en su momento la pareja preferida del medio del espectáculo, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron anunciar su separación en 2020.

"Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar", dijeron en aquel entonces.

Desde ese momento, ambos han dado pocos detalles de los motivos que los orillaron a acordar su divorcio, ya que siempre antepusieron su amistad y relación cordial por el bien de su hija, la pequeña Kailani.

Sin embargo, a través de su podcast La Magia, la hija de Eugenio Derbez dio a conocer el por qué su matrimonio no dio para más.

“Yo fui muy feliz, mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más yo creo de que empiezas a crecer para lados distintos, de que empieces como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro, yo creo que a los dos nos pasó lo mismo… No nos arrepentimos de absolutamente nada, fue maravilloso, hermoso, pero de repente como que (fue) inesperado sobre todo para mí, porque también quien toma la decisión, hay que respetar al que toma la decisión…”, confesó.

“Es muy duro, y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en qué me estaba pasando, porque yo perfectamente me puedo ir al lado de la víctima… sí, claro que había problemas, claro que habían cosas pero en mi cabeza no era tan grave, son cosas que todo mundo pasa… El reto en mi caso sí fue como de decir: ‘Pues tengo que soltar porque me lo están pidiendo. La vida y esta persona me lo están pidiendo. Tengo que aceptar como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es’. Tienes que fluir con eso, aceptar eso y ese para mí fue el aprendizaje más increíble de mi vida…”, añadió.

Más allá de las diferencias, ambos recientemente dieron a conocer fotos de sus vacaciones, demostrando que puede más su amor por su hija que los problemas que tuvieron.

SIGUE LEYENDO:

“Nunca me había sentido tan plena”: Aislinn Derbez está soltera, así confirmó su ruptura con Jonathan Kubben

De tierna a seductora: Aislinn Derbez eleva la temperatura con pronunciado escote | FOTO