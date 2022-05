Mauricio Ochmann fue acosado por importante productor y ahora planea contarlo TODO en un libro

Luego de que hace un mes se revelara en la prensa que el actor mexicano Mauricio Ochmann había sufrido acoso laboral por parte de un importante productor; ha sido el propio actor quien ha confirmado esta información y además adelantó que planea escribir su libro autobiográfico en el cual aprovechará para contar todo sobre su vida y abordar los temas más crudos que ha pasado.

El histrión aseguró además que a lo largo de su vida ha sufrido diversos tipos de abuso y de violencia y que no ha sido el único, ya que otros compañeros de trabajo también lo vivieron. Así lo declaró durante una entrevista con el programa "Chisme No Like":

“Hay mucha gente que hemos pasado por situaciones adversas, de violencia de diferentes maneras, abusos. Yo en lo personal pasé por diferentes abusos en mi vida”, reveló Ochmann en el canal de YouTube del programa, en donde el conductor Javier Ceriani nombró a otros actores que también habrían sido acosados por el mismo productor.

Ochmann revelará los más crudos detalles de su vida en su libro autobiográfico

Javier Ceriani declaró en el programa "Chisme No Like" que además de Mauricio Ochman, Rafael Mercadante, Juan Vidal y Carlos Peniche habrían sufrido acoso por parte del mismo productor, Enrique Gómez Badillo, quien falleció en 2017. En el caso particular de Ochmann el episodio se remonta a hace más de 22 años cuando trabajaba en la obra "Equus", la cual protagonizaba y en donde aparecía desnudo.

Ochmann fue cuestionado sobre esta situación que vivieron él y otros compañeros actores: “Hay mucha gente que hemos pasado por situaciones adversas, de violencia de diferentes maneras, abusos. Yo en lo personal pasé por diferentes abusos en mi vida”, declaró el actor. Además, aseguró que sobre este y otros temas hablará en el libro autobiográfico que planea escribir.

“De estas adversidades estaré hablando en 'Actuando en Vida'. Estaremos platicando de todo y cómo le he hecho para estar hoy como estoy”, indicó. Ochmann aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a su compañero Juan Vidal. “Yo quiero mucho a Juan Vidal. Le mando un abrazo enorme. Sí nos tocó conocernos hace muchísimos años y le mando un abrazo”, declaró.

Juan Vidal reveló en el pasado parte de lo que vivió al trabajar con el productor Gómez Badillo: “Hice una obra con él. Ahí tuve varios encontronazos con el señor Badillo. Varias veces dejé la obra, tengo que decir, una vez tuvimos un encontronazo que, para no pegarle al señor, le di una patada a una pared. Hizo una propuesta indecorosa, luego le bajó,” reveló recientemente en una entrevista.

