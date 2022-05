Roberto Casas, mi personaje en “Las Bravas, es la representación del machismo en el futbol femenil: Mauricio Ochmann

Ante el estreno de la serie “Las Bravas” a través de HBO Max, el actor mexicano Mauricio Ochmann, quien da vida a Roberto Casas, jugador mexicano de fútbol más importante que juega en Europa, quien tras sufrir un accidente y tener que salir de España por problemas con el fisco, regresa al pueblo que lo vio nacer, brindó detalles de su experiencia, así como las problemáticas que afronta el futbol femenil, tema central de esta producción.

En entrevista con Adela Micha para el Heraldo Media Group, Ochmann destacó la “bendición” que ha sido participar en “Las Bravas”, pues confesó que siendo más joven uno de sus sueños fue ser jugador profesional de fútbol y que ahora puede cumplir gracias a esta serie.

“De niño me gustaba el fútbol, tenía el sueño de ser futbolista profesional pero al final me decanté por ser actor, que ahora me está dando la oportunidad de cumplir ese sueño”.