"Las Bravas FC" llega a HBO Max y muestra la desigualdad que existe en el futbol

Las mujeres en el futbol no solo compiten contra otros equipos, sino también con los estereotipos, la discriminación y la falta de oportunidades, y eso es lo que reflejan en la serie "Las Bravas FC", dedicada a quienes quieren sobresalir en ese deporte y en la vida. Es protagonizada por Mauricio Ochmann, Irán Castillo, Ana Valeria Becerril y Esmeralda Soto, que narra la historia de un equipo de mujeres futbolistas que lucharán contra viento y marea para cumplir con sus objetivos.

Para Esmeralda Soto, quien interpreta a Tania, “una Brava” en la serie, desea que esta idea del equipo se convierta en un tsunami y poco a poco reduzca la brecha de género y no sólo en los deportes. “Es muy importante que empecemos a visibilizar, y creo que Bravas es esto, habla del machismo que vive en las mujeres, y me parece que Bravas ayuda a deconstruir que el futbol es algo para hombres”

En entrevista para El Heraldo de México, Soto dijo que el jugar futbol “no me hace menos mujer, no me hace menos femenina jugar algo rudo, creo que sí yo les pudiera decir algo a todas las mujeres es que tenemos que ser unas guerreras en este momento”

Como premisa principal Las Bravas tienen el sueño de jugar futbol, pero sin duda transitarán por obstáculos, por lo que Irán Castillo, quien será la maestra Flor se siente orgullosa de participar en una serie “que promueve el empoderamiento de la mujer, porque ahorita estamos en eso y se están abriendo cosas muy padres para la igualdad de género, entonces me encanta que esta serie lo apoye y promueva”

Entre las Bravas están las actrices Keyla Caputo, Esmeralda Soto, Paola Curón, Kariam Castro y Ana Valeria Becerril, quien enfatizó que “la serie nos invita a recordar que es un deporte de equipo, y es un deporte que se juega entre amigos y amigas”

La serie que se estrena este 5 de mayo, también cuenta con la participación de Mauricio Ochmann como Roberto Casas, quien pasa de ser el mejor futbolista mexicano en Europa a ser el entrenador de Las Bravas, y que aprendió de su personaje “que todos como seres humanos de repente nos enfrentamos a nosotros mismos, y a veces podemos ser nuestro peor enemigo, y eso me gustó mucho de la serie y del personaje”, ya que al inicio de la trama, se rehúsa a entrenarlas.

DESIGUALDAD

En el Torneo Apertura 2021, 4.8 millones de espectadores vieron a las futbolistas mexicanas jugar, esto es 300 mil más que en 2020, aunque aún muy lejano de los 76 millones que vieron el Torneo Apertura 2021 varonil.

Ante esta desproporción y el poco reconocimiento que se le tiene a las mujeres es que HBO Max lanza “Las Bravas F.C.”, serie dedicada a un grupo de mujeres futbolistas que no sólo compiten contra otros equipos, también con los estereotipos, la discriminación y la falta de oportunidades.

Lanzamiento 5 de mayo

Se podrá ver en México, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

Plataforma: HBO Max

“Es una gran oportunidad para hablar del futbol femenil, y para que a la gente le interese más verlo, y justo que haya más desarrollo en ese lado del deporte en México”: Mariané Cartés. “Hay una gran cantidad de símbolos que toca esta serie, porque el futbol será una nota, pero esta solidaridad y este empoderamiento de la mujer es importantísimo en una sociedad como en la que estamos viviendo”: José Sefami. “A mí, Bravas me deja un mensaje que es el que yo como futbolista viví cuando estaba más chavita, de no darnos por vencidas”: Keyla Caputo. “En la serie sufrimos este rechazo, de no confiar en nosotras, por el simple hecho de ser mujeres, que eso me parece fuertísimo”: Kariam Castro

