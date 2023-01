Marjorie De Sousa se luce como Barbie en coqueto vestidito rosa

Marjorie De Sousa causó sensación en las redes sociales con su belleza y moderno look. Fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene millones de seguidores, en la que la actriz presumió una coqueta prenda que la hizo lucir como Barbie, la famosa muñeca que destaca por su forma de vestir, tal como la bella actriz lo mostró con un coqueto vestidito rosa de tul con el que cautivó.

La venezolana, que en el 2022 destacó con su participación en la telenovela "La Desalmada", dejó claro que no le teme a mostrarse con los atuendos más chic, algo que ya ha demostrado con sus looks de playa y sus prendas abiertas o con transparencias, pues es una de las famosas que mejor luce las tendencias de cada temporada, y así lo confirmó con su vestido, pues parece ser el favorito de las famosas, ya que días antes Galilea Montijo también lo lució.

Marjorie De Sousa se luce en coqueto vestido

La cantante y modelo compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, donde la siguen 9.2 millones de fans, una instantánea en la que se le puede ver presumiendo su curvilínea figura en un vestido de tono rosa encendido, prenda que llama la atención por diseño en tela de tul, lo que lo convierte en un estilo muy chic, y que sin duda recuerda a la famosa muñeca creada por la empresa de juguetes Mattel.

Marjorie enamora en coqueto vestido rosa. Foto: IG @marjodsousa

Aunque en esta ocasión Marjorie no escribió nada y sólo dejó emojis de corazón, la postal en la que se le ve sentada sobre unos tabiques y en un jardín ha causado furor entre sus millones de seguidores, quienes no pudieron evitar llenarla de halagos y elogios como: "Demasiado bella. Eso es un abuso", "Bella, espectacular no hay palabras para describirte" y "Te falta el carro rosado de la Barbie, preciosa como siempre ese color te queda hermoso como todo lo que te colocas"; entre muchos otros.

En la fotografía se observa a la venezolana posando con un coqueto vestidito, una prenda muy chic y moderna con la que resaltó su belleza, pues al más puro estilo de Barbie, De Sousa combinó la pieza con una boina y botines en el mismo color, creado un atuendo monocromático de impacto, y demostrando que podría ser una perfecta muñeca de carne y hueso.

La publicación de la actriz ha generado más de 20 mil "me gusta", aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks entre sus seguidores, pues la venezolana constantemente consiente a sus admiradores posando en atuendos con los que deja poco a la imaginación y destaca al máximo su belleza y figura, la cual le ha hecho ganar fama en las redes sociales.

La actriz se muestra en los más reveladores looks. Foto: IG @marjodsousa

Marjorie De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

